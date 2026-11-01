Poner pasta dental en las juntas de los azulejos: para qué sirve y qué beneficios tiene

Las juntas de los azulejos del baño y la cocina suelen acumular suciedad, humedad y restos de jabón que, con el paso del tiempo, hacen que pierdan su color original. Aunque existen productos específicos para limpiarlas, hay un truco casero que puede ayudar a mejorar su aspecto: la pasta dental .

Este producto puede utilizarse para limpiar las juntas de los azulejos y remover manchas superficiales , gracias a los componentes ligeramente abrasivos que contienen algunas de sus fórmulas.

La pasta dental blanca puede funcionar como un recurso de limpieza puntual para las uniones entre los cerámicos. Su textura permite frotar las superficies y desprender parte de la suciedad acumulada . Entre sus principales beneficios se encuentran:

Para probar este truco casero, se recomienda utilizar pasta dental blanca tradicional , sin partículas blanqueadoras agresivas ni componentes especiales. El procedimiento es sencillo:

La frecuencia depende del uso del ambiente y de la cantidad de suciedad que se acumule. En los baños, donde hay mayor exposición al vapor y la humedad, conviene revisar las juntas periódicamente y limpiarlas cuando comiencen a oscurecerse .

En cambio, en la cocina, los restos de grasa y las salpicaduras de alimentos pueden hacer necesario un mantenimiento más frecuente .

Fuente: TN