“Pity” Álvarez dio positivo por cocaína tras declarar en el juicio por homicidio

La clínica psiquiátrica de Castelar donde “Pity” Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre informó a la Justicia que el músico dio positivo por cocaína después de asistir a la audiencia en la que declaró por primera vez en el juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz .

Según el documento, al que accedió Infobae , el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados reconoció que había recibido la sustancia durante su salida del Solar Colonial y que había consumido una parte. “Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá” , les dijo a los profesionales de la institución, según consta en el informe.

La novedad sorprendió incluso a su abogado defensor, Javier Baños , quien en diálogo con Infobae aseguró que desconocía lo sucedido. “Me enteré dando una nota” , afirmó.

El letrado recordó que, cuando Álvarez llegó este lunes al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para declarar, no lo reconoció de inmediato. “Venía de muchos días de abstinencia”, explicó. Sin embargo, después de conocer el informe médico, reconsideró su impresión sobre el comportamiento del músico durante la audiencia.

“Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas” , sostuvo. Y agregó: “Cuando está drogado parece normal” .

El informe de la institución, fechado el martes 3 de noviembre y dirigido al Juzgado Nacional en lo Civil N° 4 , que interviene en la internación del músico, describe lo ocurrido después de su traslado al tribunal.

Según el documento, Álvarez salió de la clínica en ambulancia, acompañado por un médico, un enfermero y personas de su entorno. Durante la audiencia, el enfermero no pudo permanecer junto a él de manera continua debido a las medidas de seguridad dispuestas.

Al regresar al establecimiento, el personal intentó revisar sus pertenencias. Antes de que pudieran controlar los bolsillos de su ropa, el músico se apartó, introdujo una mano en uno de ellos y destruyó un envoltorio confeccionado con fragmentos de bolsas plásticas mientras intentaba aspirar un polvo blanco, de acuerdo con lo informado por enfermería.

Cuando le preguntaron qué sustancia llevaba, Álvarez respondió que era cocaína y aseguró que se la habían suministrado durante la audiencia . “Esto me hace bien” , habría dicho.

Ante la consulta sobre quién se la había entregado, se negó a identificar a esa persona por “secreto de adicto” .

Los profesionales también detallaron que el 29 de octubre le habían realizado un análisis de detección de drogas en orina, cuyo resultado fue negativo. Sin embargo, al repetir el estudio el 3 de noviembre, el resultado fue positivo para cocaína.

A raíz del episodio, la clínica volvió a desaconsejar los traslados del músico para participar presencialmente del proceso penal. Los profesionales advirtieron que, durante esas salidas, no pueden controlar ni supervisar a las personas de su entorno, lo que dificulta sostener su abstinencia y el tratamiento.

La noticia también provocó la reacción de Verónica Román, querellante en la causa , quien cuestionó las circunstancias en las que el músico habría accedido a la droga. “¿Quién se la dio? ¿Cómo va a estar drogado si venía del hospital y directamente fue al juzgado?” , se preguntó en diálogo con DDM , el programa de Mariana Fabbiani.

“La gente que lo rodea o no lo está cuidando o andá a saber qué está pasando. Un desastre. Pero un desastre para él también” , sostuvo.

La revelación de la clínica psiquiátrica abrió interrogantes sobre cuándo, dónde y quién le habría suministrado la droga a Álvarez durante su paso por el tribunal .

Vale recordar que el músico llegó al edificio judicial de la calle Paraguay en ambulancia, alrededor de las 11, y manifestó que se sentía mal. Tras ser revisado, permaneció un tiempo en un patio del tribunal. Luego, se trasladó a una sala desde la que siguió por Zoom el primer tramo de la audiencia, acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro , y personal de seguridad de su entorno, aunque se encontraba dentro del mismo edificio.

Más tarde, ya pasadas las 15, bajó a la sala de audiencias para declarar ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro . Durante su exposición, solicitó tres cuartos intermedios , pero en ningún momento estuvo solo. Siempre permaneció acompañado por personas de su entorno, entre ellas, su hermana Silvina, el cura rockero César Scicchitano Tagle, su mánager Santiago Ruiz y sus abogados. Su jefe de seguridad, conocido como “Pachi”, estuvo pendiente de sus movimientos durante toda la jornada.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que, durante la audiencia, Álvarez se mostró conectado con lo que ocurría en la sala y que no advirtieron signos evidentes de intoxicación.

“En la audiencia se lo vio muy bien, muy conectado con la realidad” , explicó a este medio una fuente que presenció la jornada.

La misma fuente recordó que el músico pidió varias interrupciones porque estaba “ansioso” y “nervioso”, aunque aclaró que no observó un comportamiento que permitiera concluir que se encontraba bajo los efectos de una sustancia.

“Se la pudieron haber dado después de que terminó la audiencia también. Habrá que ver, pero no me parece que su declaración sea inválida por esta razón”, agregó.

Durante su testimonio, Álvarez reconstruyó el conflicto previo con Díaz, describió el momento de los disparos, dijo que se sintió “acorralado” y manifestó su arrepentimiento. “No pensé, me transformé” , afirmó al intentar explicar su reacción durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando mató a la víctima en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Fuente: Infobae