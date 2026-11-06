Patricia Bullrich se alinea con la Iglesia y dice que el Senado tratará el proyecto de ley para prevenir la ludopatía

En un nuevo gesto de rebeldía, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , dijo que buscará tratar el proyecto de ley para prevenir la ludopatía, una iniciativa que el oficialismo mantiene frenada hace dos años en la Cámara alta y que está a punto de perder el estado parlamentario.

De esta manera, Bullrich se alinea con el pedido de la Iglesia para que el Senado trate la ley y vuelve a tensionar el vínculo con el presidente Javier Milei.

Según pudo saber LA NACION, la senadora no consensuó la jugada con el Gobierno, sino que se lo comunicó directamente al bloque “por iniciativa propia”. Así lo resumen quienes recorren los pasillos con Bullrich. Sin embargo, dentro de la propia bancada hay quienes desmienten cualquier tipo de acuerdo previo con los legisladores.

“No hubo nada consensuado, solo cruzamos un par de mensajes en el grupo y Patricia dijo que lo íbamos a hablar en la reunión de bloque”, señaló un senador libertario que se planta en las antípodas de la exministra de Seguridad.

“Todos estamos de acuerdo en prevenir la ludopatía y en general todas las adicciones. Lo que discrepamos es en el texto, y en el abordaje legislativo que debemos darle”, precisó la misma fuente.

La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites.

Aun así, Bullrich, que viene intensificando sus diferencias con la Casa Rosada, hizo su anuncio vía redes sociales. “Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites”, afirmó a través de su cuenta en “X”.

Cuando faltan dos días para que el papa León XIV llegue al país, la senadora dijo que “la ludopatía infantil no es un juego”. “Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos”, apuntó.

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, pero desde entonces permanece frenada en la Cámara alta y está cerca de perder estado parlamentario.

La llegada del Papa dio nuevo impulso al reclamo, que ahora combina gestiones en el Congreso con una campaña pública para evitar que el proyecto quede archivado.

Ayer, la jefa de la bancada libertaria en el Senado había hecho una férrea defensa de la libertad de prensa como valor republicano, en otro contraste con Milei.

Horas después, Bullrich volvió a mover sus fichas. Dijo que el Senado tratará el proyecto sobre la ludopatía en el Senado. Lo hizo luego de que la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzara una petición en Change.org para reclamar la sanción de la ley.

La oposición también había presionado en vísperas del viaje papal. El lunes último, un grupo de diputados encabezado por Victoria Tolosa Paz , presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, solicitó una reunión con las autoridades de las tres comisiones del Senado que tienen el expediente bajo su órbita.

La carta, dirigida a los libertarios Ivanna Arrascaeta (Salud), Nadia Márquez (Legislación General) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales), lleva también la firma de Mónica Frade , de la Coalición Cívica, una de las principales impulsoras de la iniciativa, y de otros diez diputados, en su mayoría de Unión por la Patria (UP).

Los legisladores advierten que dejar caer la media sanción supondría interrumpir un proceso que involucró a cinco comisiones de Diputados, reunió 28 proyectos y recibió aportes de 48 especialistas. Su eventual caducidad obligaría a reiniciar el trámite parlamentario y demoraría la respuesta legislativa a una problemática que los firmantes consideran urgente.

La Iglesia argentina viene reclamando una regulación más estricta del juego online, especialmente por su impacto entre niños y adolescentes. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar que el Senado avanzara con la sanción.

Ahora, ante la llegada de León XIV, la Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a involucrarse mediante una petición pública que busca reunir adhesiones y evitar que el proyecto quede archivado.

Fuente: La Nación