Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner en redes tras las elecciones en Estados Unidos: “Freedom is beautiful”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , respondió este miércoles con una chicana una publicación de la exmandataria Cristina Kirchner en el que celebraba el triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos

La expresidenta había publicado una breve frase en inglés, “Beautiful morning” (“Hermosa mañana”) , en referencia al resultado electoral adverso para el partido del presidente de Esrados Unidos, Donald Trump , que les permitió a los demócratas ampliar su control del Congreso.

El mensaje generó repercusiones y tuvo una réplica de Bullrich. “Freedom is beautiful” (“La libertad es hermosa”), escribió la legisladora en la misma red social, en alusión a la prisión domiciliaria que cumple la exmandataria.

Cristina Kirchner recibió una condena de 6 años en la causa Vialidad y fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La Justicia ordenó además un decomiso actualizado de más de 684.990 millones de pesos en el marco de la causa Vialidad. Sin embargo, la confiscación está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses.

La exmandataria se había referido previamente a los resultados de los comicios estadounidenses durante la entrevista que le dio a The Washington Post . “El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, había anticipado Fernández de Kirchner en aquel reportaje.

En ese mismo reportaje ella y su letrado, el brasileño Rafael Valim , confirmaron que habían solicitado al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que revisara su caso , al argumentar que se vulneraron su debido proceso y sus derechos fundamentales.

Valim, que fue integrante del equipo jurídico que defendió al presidente brasileño, Lula da Silva , en la investigación conocida como Lava Jato , se sumó a mediados de este año al equipo de defensa internacional de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad.

Kirchner y Valim sostienen que se le atribuyó injustamente la responsabilidad por las acciones de su jefe de Gabinete y otros ministros, y que a su defensa se le impidió el acceso a pruebas clave. La prioridad, según dijo Valim a The Washington Post , es restituir los derechos políticos de Kirchner y anular la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.

Fuente: La Nación