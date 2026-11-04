La carta de despedida de Rodrigo Vagoneta a Daniel Bifulco: “Te amo amigo, aún no lo creo”

Rodrigo Rodríguez, conocido popularmente como Rodrigo Vagoneta , compartió una desgarradora carta de despedida para Daniel Bifulco , quien a sus 56 años fue encontrado sin vida en su domicilio . Los humoristas compartieron años de pantalla en los programas de Marcelo Tinelli, tanto Videomatch como Showmatch , donde protagonizaron un histórico sketch llamado Los Jaimitos junto a Roberto Peña .

A raíz de esta relación de tantos años, Rodrigo Vagoneta compartió un carrete de imágenes junto a Bifulco en su cuenta de Instagram. La primera de ellas incluyó el siguiente mensaje: “ Te amo amigo, aún no lo creo . Descansa en paz mi hermano . Siempre estarás en mí ”. En las fotos, seleccionó desde muy antiguas hasta las más recientes del Mundial 2026, donde revivieron el formato de Los Jaimitos y fueron virales una vez más con sus personajes.

Además, el humorista dejó un mensaje más largo para su colega: “Lloro. Se fue quien más me hizo reír . Un artista inmenso. Mi hermano, mi amigo . El verdadero Jaimito. Te voy a amar siempre, querido Dani . Genio del humor... Ya haremos algo arriba como siempre . Que en paz descanses, gracias por tu amistad y por el amor de toda una vida. Te voy a extrañar ”. Con todo esto, evidenció que los años de trabajo forjaron un vínculo muy cercano que perduró hasta el día de hoy.

Entre los comentarios más destacados, aparecieron Pichu Straneo, G Sony, Sergio Gonal y Milton Ré , entre otros. Así, predominó el mundo del humor argentino, el cual hoy llora la pérdida de uno de sus principales exponentes .

El tercero del grupo de Los Jaimitos , es decir Roberto Peña , también decidió despedir a Daniel Bifulco en su cuenta personal de Instagram y lo hizo de una forma similar a Rodríguez. Con varias fotos de lo que fue su trayectoria juntos, el humorista comenzó por expresar: “Querido amigo, Dani, qué decir en este momento, cuando el dolor es inmenso . ¡Simplemente gracias, por tu amistad, por tus risas, por tu confianza y empuje en cada locura que se me ocurría!”.

“Quiero seguir recordando cada abrazo, cada momento que te veía venir y sabía que estaba lleno de ocurrencias de ‘ El Jaimito por excelencia que siempre fuiste ’”, continuó Peña en su carta de despedida.

Luego, hizo mención directa al legado del famoso sketch que los juntó: “¡Me quedo con todo el amor que te di y que me diste! Y pensar que ahora, te tenga el barba en la mesa, para salirle con alguna de las tuyas me calma el alma . Hoy Los Jaimitos no estamos muy contentos , pero sin duda hay un montón de gente que al recordarte, lo estará, porque ese es el homenaje más hermoso que sin duda te mereces”.

Para finalizar, Roberto Peña se refirió al legado del humorista: “ Siempre fue tu lema hacer reír y regalaste alegría aún en los momentos más difíciles . Te amo y te llevo conmigo hoy y siempre ”.

En este caso, además de los mencionados Pichu Straneo y Sergio Gonal, también comentaron Pachu Peña, Larry de Clay, Diego Korol y Alfredo Silva . De esta manera, muchos de los que fueran integrantes de Videomatch o Showmatch se expresaron al respecto y mostraron su respeto por Daniel Bifulco.

Fuente: La Nación