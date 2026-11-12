Paro de subtes: a qué hora empieza, cuáles son las líneas afectadas y cuándo se reanuda el servicio

Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes desde las 21 hasta la finalización del servicio para este jueves 12 de noviembre , que afectará a las seis líneas (A, B, C, D, E y H) y al Premetro . De esta manera, los usuarios deberán buscar alternativas para viajar por la noche.

La medida de fuerza fue convocada en reclamo por las condiciones de seguridad laboral y la presencia de asbesto en las instalaciones de la red.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) responsabilizó a la concesionaria Emova y a las autoridades por la situación sanitaria.

La medida de fuerza de este jueves afectará a toda la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio estará interrumpido desde las 21 hasta el cierre de la jornada en:

Además, los metrodelegados anticiparon que continuarán con distintas medidas de protesta hasta obtener respuestas a sus reclamos.

El paro fue convocado luego la muerte de un trabajador que, según denunció el gremio, padecía cáncer como consecuencia de la exposición a este material durante más de 32 años de actividad en un taller del subte.

Se trata de Oscar Pauer, que se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación , en agosto de 2024.

Según denunció la AGTSyP, el empleado padecía cáncer como consecuencia de la exposición al asbesto durante sus años de trabajo.

El sindicato también cuestionó las políticas de prevención y seguridad de la empresa concesionaria y de los distintos gobiernos.

El asbesto, también conocido como amianto, es un conjunto de minerales naturales que se utilizó durante décadas en la construcción y en distintos productos industriales por su resistencia al calor , al fuego y a la corrosión .

Sin embargo, la inhalación de sus fibras puede provocar enfermedades graves , entre ellas cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis, una afección que produce cicatrices en los pulmones y dificulta la respiración.

El principal riesgo aparece cuando los materiales que contienen asbesto se deterioran , se rompen o son manipulados , ya que pueden liberar fibras microscópicas al aire que ingresan al organismo a través de la respiración.

En la Argentina, su producción, importación y comercialización están prohibidas desde 2003 .

Fuente: TN