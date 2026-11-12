Quini 6: los resultados de este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre se realizó el sorteo N° 3425 del Quini 6 , organizado por la Lotería de Santa Fe. Los pozos principales quedaron vacantes, pero hubo 6 apostadores que ganaron más de $56.000.000 bajo la modalidad “Siempre Sale” .

El pozo de $1.100.000.000 quedó vacante. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos , que recibirán $3.797.996,40 cada uno.

El pozo de $2.691.533.603 quedó vacante. Además, 20 apostadores acertaron cinco números y obtuvieron $1.898.998,20 cada uno.

El pozo de $2.080.651.968 quedó vacante.

Hubo 6 ganadores con cinco aciertos , que se llevarán $56.785.482 cada uno.

00 - 02 - 06 - 15 - 17 - 24 - 25 - 27 - 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 40 - 42

En esta modalidad hubo 772 ganadores , con un premio de $259.067,36 para cada uno.

El próximo sorteo Nº 3426 del Quini 6 se realizará el domingo 15 de noviembre a las 21:15 .

Para esa oportunidad, el juego tendrá un pozo acumulado estimado de $7.800.000.000 , de acuerdo con la información correspondiente al sorteo.

Para participar del Quini 6 , cada apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial.

Con una misma jugada, el participante queda incluido en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra , según las reglas del juego.

Los resultados de cada sorteo determinan qué categorías tienen ganadores y cómo se distribuyen los premios entre los apostadores que acertaron la cantidad de números requerida.

Fuente: TN