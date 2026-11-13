Papá de dos chicos y fanático de Boca: quién era el policía federal asesinado por motochorros en Merlo

Nicolás José Aragón (30) estaba a unas 30 cuadras de su casa. Había salido de la ruta 7, en Merlo , cerca de Paso del Rey. No tenía el uniforme, pero sacó su pistola reglamentaria cuando lo cruzaron motochorros para robarle.

El agente había terminado su servicio. Iba en su moto, una Bajaj modelo Rouser 200 centímetros cúbicos cuando con otra moto empezaron a seguirlo. La persecución duró segundos en el barrio Pompeya, de Merlo.

Fue en avenida del Bicentenario y Filiberto. Aragón sacó su arma y dio la voz de alto, pero los ladrones dispararon al descubrir que era policía.

Aragón fue baleado en el pecho, a la altura de la tetilla derecha, y en una pierna . Un vecino llamó al 911 y, para cuando llegó el patrullero, la víctima seguía consciente.

Era cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA), fanático de Boca y practicaba ciclismo. Tenía dos hijos: una nena de 7 años y un nene de 5.

Contó que era personal de PFA y que le habían robado su pistola y la moto, pero finalmente no se la llevaron. La encontraron a unos metros, tirada en el suelo.

El policía fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde falleció.

Integraba la División Operativa y Seguridad, que depende de la Subjefatura de la Policía Federal.

Un vecino que pasaba por ahí se salvó milagrosamente luego de quedar en medio de la balacera . Un tiro entró por la luneta de su Renault Sandero y, luego de sentir las detonaciones, el conductor vio que le salía sangre de la cabeza.

Luego fue trasladado al mismo hospital que Aragón, donde declaró haber visto a dos personas enfrentarse con el policía y, en principio, es considerado un testigo del hecho.

La investigación quedó en manos del fiscal Claudio Oviedo, de la fiscalía N° 5 de Morón.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que analizan las cámaras de seguridad para intentar dar con los asaltantes, que se fugaron en dirección al Camino de la Ribera.

Otro miembro de la Policía Federal asesinado este año fue el cabo primero Matías Nahuel Ceballos (34) , quien el 26 de marzo pasado murió en Lanús cuando cuatro motochorros lo interceptaron para robarle la moto.

La víctima era de la División Talleres de la PFA y tenía una hija de 10 años. Al momento del crimen estaba junto a su pareja en una moto Honda XR 250. Lo cruzaron en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada.

Durante el asalto, al igual que Aragón, recibió dos disparos y murió poco después en el Hospital Evita. Los delincuentes escaparon con su vehículo y su arma reglamentaria. La misma metodología con la que asesinaron a Aragón.

Por el crimen fueron detenidos cuatro sospechosos : Tiziano Stefano Quiroga, Dylan Ezequiel Santillán Galeano, Facundo Darío Salazar y Miguel Ángel Giménez. Santillán, señalado como el presunto autor material de los disparos.

Este último se fugó el 20 de agosto de la Unidad Penitenciaria 57 de Campana, pero fue recapturado el 5 de octubre en Villa Jardín, Lanús.

Mientras que el 21 de julio, el cabo Cristian Alberto Gerez (36) fue asesinado un disparo en la cabeza . Los autores del crimen fueron dos motochorros que le robaron la moto en Loma Hermosa , partido de Tres de Febrero.

La víctima se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, fue abordado por los asaltantes en Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo.

Por este crimen, que quedó registrado en cámaras de seguridad, fue detenido un primer sospechoso menor de edad que aportó datos para detener a otros dos: un adolescente de 14 años señalado como presunto tirador y un chico de 15 como quien conducía la moto en la que ambos se movilizaban.

Fuente: Clarín