Padre de dos hijos y fanático de Boca: quién era el policía federal que fue asesinado con su propia arma reglamentaria en Merlo

Nicolás José Aragón tenía 30 años, dos hijos pequeños y una pasión que compartía con miles de hinchas: era fanático de Boca Juniors. También practicaba ciclismo y formaba parte de la Policía Federal Argentina (PFA). S

u vida terminó de manera violenta cuando dos motochorros lo interceptaron para robarle mientras regresaba a su casa en el partido bonaerense de Merlo.

El ataque ocurrió en el barrio Pompeya, cerca del límite con Paso del Rey, en la intersección de la avenida del Bicentenario y Filiberto.

Aragón había terminado su jornada de servicio y circulaba en su moto Bajaj Rouser 200. Al estar vestido de civil, los delincuentes comenzaron a seguirlo y lo abordaron a pocas cuadras de su domicilio.

Al advertir la situación, el efectivo sacó su pistola reglamentaria y dio la voz de alto. Sin embargo, los asaltantes reaccionaron a los tiros cuando descubrieron que era policía. Aragón recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en una pierna.

Un vecino llamó al 911 y, cuando llegó el patrullero, el agente todavía estaba consciente . Les contó a los efectivos que le habían robado su arma, aunque los ladrones no consiguieron llevarse la moto, que quedó abandonada a pocos metros del lugar.

El agente policial fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas , donde murió como consecuencia de las heridas . Integraba la División Operativa y Seguridad, dependiente de la Subjefatura de la Policía Federal.

El episodio también dejó a otro hombre herido . Un conductor que circulaba por la zona a bordo de un Renault Sandero cuando uno de los proyectiles atravesó la luneta trasera y le rozó el cráneo. Fue trasladado al mismo centro de salud y quedó fuera de peligro.

Los dos asaltantes escaparon en dirección al Camino de la Ribera y permanecían prófugos. La investigación quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, de la Fiscalía N.º 5 de Morón , que ordenó analizar las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Fuente: TN