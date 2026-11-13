Desazón e incertidumbre entre los miles de pasajeros varados por la sorpresiva paralización de los vuelos en EE.UU.

CHICAGO.– Cientos de miles de viajeros en Estados Unidos se vieron atrapados en aeropuertos o tuvieron que regresar a sus hogares este viernes, después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenara una inusual suspensión de los vuelos.

En el Aeropuerto O’Hare de Chicago, uno de los más transitados del mundo, los viajeros que acababan de pasar por los controles de seguridad se enteraron de la suspensión de los despegues al observar las pantallas , que mostraban retrasos generalizados en los vuelos.

Algunos llamaron a amigos o familiares, debatiendo si pasar la noche en Chicago o viajar de otra forma.

Amber McQuilkin, una ingeniera de software de Seattle que había pedido una semana de vacaciones para este viaje, estaba sentada en un banco cercano, decepcionada ante la posibilidad de perderse un viaje con amigos a Nueva York para asistir a la final mundial de League of Legends. Sus amigos, comentó, ya habían llegado a su destino.

“No me están dando prácticamente ninguna información”, señaló McQuilkin. “Pensé en renunciar al vuelo y hacer el trayecto en coche, pero, al pensarlo mejor, me di cuenta de que sería una experiencia terrible”.

Austin Curtis y su esposa, quienes viajaban desde Indiana para asistir a una fiesta de celebración por el próximo nacimiento del hijo de unos amigos en Denver, se replantearon su viaje tras sufrir un retraso durante una escala en Chicago.

Su vuelo a Denver había regresado a la puerta de embarque después de haber comenzado el rodaje en el Aeropuerto Internacional O’Hare. “Vimos cómo retiraban el equipaje de nuestro avión y de otros, así que suponemos que el retraso será bastante considerable”, comentó.

La pareja no sabía si reservar una habitación de hotel o seguir esperando en el aeropuerto a que se resolviera el retraso. Como ya tenían resuelto el cuidado de sus dos hijos pequeños en casa, era posible que se quedaran el fin de semana en Chicago, según comentó. “Quizás simplemente aprovechemos la situación”, dijo Curtis.

Sean Carey esperaba su vuelo en el aeropuerto cuando sus abuelos y otros familiares lo llamaron y le enviaron mensajes desde Las Vegas para informarle sobre la suspensión de los despegues. Tenía previsto viajar allí para asistir a una boda familiar. “Me sorprende que no haya más caos en el aeropuerto”, señaló.

Si no lograba tomar un vuelo para asistir a la boda el sábado, solo esperaba recibir un reembolso y planeaba realizar la visita en otra ocasión. “Espero que todos lleguen a casa sanos y salvos , y que logren llegar a sus destinos sin contratiempos”, dijo.

Por su parte, Frank Foto, un pasajero de 34 años que viajaba con su familia, temía que no llegaran a Miami a tiempo para embarcar en un crucero. El viaje había sido planeado hace meses para celebrar el 60º cumpleaños de su suegra. “Viéndolo por el lado positivo, supongo que es mejor que quedarse atrapado en alta mar ; sobre todo con él”, comentó, señalando a su hijo pequeño.

Más de 10.000 vuelos con origen o destino en el espacio aéreo estadounidense sufrieron retrasos, y al menos 3000 fueron cancelados.

Drew Armstrong, de 45 años y residente de Nueva York, se encontraba a unos 10.300 metros de altura sobre el océano Atlántico, en un vuelo desde Londres hacia el aeropuerto J.F. Kennedy, cuando se enteró de la suspensión de los vuelos a través de las redes sociales.

Minutos después, la tripulación informó a los pasajeros sobre la situación y comunicó que los pilotos estaban intentando aterrizar todos los vuelos internacionales que se encontraban en el aire. Los pasajeros, que estaban durmiendo, despertaron y comenzaron a caminar de un lado a otro por la cabina, relató Armstrong en un mensaje enviado desde el avión, donde ocupaba un asiento en la fila 44.

En Atlanta, Ashley Van Mills, de 45 años, llegó al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson con la esperanza de tomar un vuelo nocturno hacia Chicago. “Llevamos años viajando en avión y esto nunca sucede”, señaló. “Es la incertidumbre lo que genera inquietud”.

Esta interrupción ocurre aproximadamente dos semanas antes del Día de Acción de Gracias, una de las épocas de mayor actividad para el transporte aéreo. Según la asociación del sector Airlines for America, se espera que las aerolíneas estadounidenses transporten a unos 2,7 millones de pasajeros diarios durante esas fiestas.

Por lo general, más de 2 millones de personas pasan por los controles de seguridad aeroportuarios en un día cualquiera, según datos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). El jueves se procesó a cerca de 2,5 millones de personas.

La incertidumbre se trasladó al exterior. En la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez -uno de los principales centros de conexión de América Latina con Estados Unidos- informó, mediante un comunicado, que los vuelos programados hacia y desde Estados Unidos se vieron afectados. El aeropuerto recomendó a los viajeros consultar el estado de sus vuelos con sus respectivas aerolíneas.

El Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto , que gestiona un gran volumen de vuelos con Estados Unidos, comunicó asimismo que sus operaciones se vieron alteradas. El aeropuerto señaló que, durante la tarde de este viernes, no estaban llegando vuelos programados desde Estados Unidos , y aconsejó a los pasajeros ponerse en contacto con sus aerolíneas para obtener más información.

Fuente: La Nación