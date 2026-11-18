En el marco de un megaoperativo realizado en el Barrio Ejército de Los Andes, la Policía bonaerense mató este miércoles a Joel Sebastián Magallanes (17) , más conocido como "Mayonesa", un joven que es mano derecha del "Gordo Tilín" y a quien buscaban por homicidios, entre ellos el crimen del oficial Alan Fabián Molina , ocurrido el 18 de julio pasado.

Magallanes formaba parte de la banda criminal de Guillermo Agustín Gerez ("Gordo Tilín"), quien había sido detenido a principios de noviembre en otro megaoperativo.

"Mayonesa" era señalado como la mano derecha de esa organización, vinculada principalmente a actividades de narcomenudeo y a distintos hechos violentos ocurridos dentro del barrio Ejército de los Andes.

La muerte de Magallanes se dio durante un tiroteo con la Policía, ocurrido durante uno de los 25 allanamientos simultáneos que se realizaron este miércoles en Fuerte Apache, con participación de más de 400 policías.

A "Mayonesa" ya habían ido a buscarlo en un megaoperativo a principios de octubre. Esa vez se realizaron 15 allanamientos. No lograron encontrarlo, pero sí identificaron 15 lugares en los que el sospechoso se habría ocultado. El operativo terminó con detenciones y con la incautación de envoltorios que contenían sustancias "compatibles con cocaína", además de armas y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Durante la etapa en la que estuvo prófugo, Magallanes habría recibido el apoyo de integrantes de otras organizaciones criminales de la zona, como “Los Fiolos” y “La Michela”. De ellos obtuvo protección, información sobre los movimientos de la Policía, vehículos, medios de comunicación y distintos lugares para ocultarse.

Fuente: Clarín