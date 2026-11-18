Ya transcurrieron más de ocho días desde la insólita fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi (74) de su departamento de San Telmo, donde cumplía arresto domiciliario a la espera de ser extraditado a su país. Y, por el momento, son más los interrogantes que las certezas en torno a su paradero.

Sin embargo, por estas horas la jueza María Romilda Servini, a cargo de la investigación, y personal experto del DUIA (Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista) de la PFA analizan el video que trascendió en las últimas horas, en el cual se observa que Bertulazzi estuvo en un local de ropa de Martínez , San Isidro, unas pocas horas después de su fuga de película.

Según pudo constatar Infobae , Bertulazzi llegó al local de la marca VCP entre las 12:10 y las 12:15 del martes pasado, aproximadamente seis horas después de burlar la custodia que la PFA mantenía frente a su edificio de la calle Defensa al 600.

A plena luz del día, y con una bolsa de tela en la que se presume que guardaba la ropa de color negro que vestía al momento de su fuga, Bertulazzi ingresó al local, ubicado sobre calle Alvear al 100, y le consultó a los dos empleados presentes si vendían gorros pilusos .

Al recibir la respuesta afirmativa, el terrorista se probó tres modelos distintos frente a un espejo. Finalmente, eligió uno de color gris topo.

Una vez seleccionada la prenda, Bertulazzi se dirigió a la caja y entabló un breve diálogo con los vendedores. Extrajo unos billetes de su pantalón y pagó la suma de 12 mil pesos , ya que el local ofrecía un pequeño descuento por abonar en efectivo.

Con una elegancia digna de un caballero italiano, Bertulazzi se las ingenió para no levantar sospechas de los empleados del local. Les habló en suizo , al argumentar que era oriundo de ese país, más precisamente de una zona cercana a su Italia natal, y contó que vivía en Argentina desde hace varios años.

“ Era un señor mayor, un día de calor que vino a comprarse un piluso. Esa era nuestra, nuestra imagen, la verdad. No vimos nada raro, ni tampoco nos pareció raro a la hora de caminar. Nos quedamos hablando un poco con con él y la realidad fue que en ningún momento se nos pasó por la cabeza la situación ”, explicó uno de los comerciantes en diálogo con este medio.

Tras permanecer unos 10 minutos en el local, Bertulazzi se colocó el piluso en su cabeza, agarró la bolsa donde guardaba sus pocas pertenencias y se retiró a pie .

Ante la consulta de Infobae, uno de los trabajadores del local recordó la reacción del terrorista cuando le consultaron si se encontraba paseando por Martínez. “ Medio que se jijeó y dijo: ‘Eh, sí, sí, algo así, ponele’ ”, detalló.

Luego de que se filtraran las imágenes que acompañan esta nota, la jueza Servini trabaja para determinar el recorrido posterior que podría haber hecho Bertulazzi después de comprar el gorro en Martínez.

Lo cierto, hasta el momento, es que el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, condenado en ausencia en su país a 27 años de cárcel por el secuestro de un poderoso empresario, necesitó unas pocas horas para cruzar desde CABA a territorio bonaerense. En este sentido, los investigadores analizan el material para determinar si contó con asistencia de terceros para recorrer los más de 20 kilómetros que distancian a San Telmo de Martínez.

Bertulazzi había llegado al país como refugiado en 2004 , un status que fue revocado en la CONARE veinte años después. Horas más tarde, fue detenido por el área de Interpol de la PFA. La Corte Suprema resolvió su extradición en julio de 2025. Su abogado, Rodolfo Yanzón, apeló ante la Cámara Nacional de Casación, que falló en su contra.

Fuente: Infobae