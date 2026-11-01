Nuevas encuestas electorales en CABA, Santa Fe y Mendoza: cómo viene la pelea para el 2027

Mientras el grueso de los focos electorales se concentra en la puja nacional entre el Gobierno y el peronismo, tres nuevas encuestas ponen la lupa en distritos clave para 2027: la Ciudad de Buenos Aires , Santa Fe y Mendoza . Los estudios que publica Clarín este domingo los hizo la misma consultora, DC , que suele darle buenos números a los libertarios.

Se trata de la tercera (Santa Fe, 2,8 millones), cuarta (CABA, 2,5 millones) y quinta (Mendoza, 1,5 millones) provincia con más electores del país , debajo de Buenos Aires y Córdoba. Las peleas por los cargos locales (gobernadores y jefe de Gobierno) anticipan disputas muy interesantes.

El relevamiento de DC en CABA incluyó 1.360 casos entrevistados entre el 22 y el 26 de octubre, con +/- 2,5% de margen de error. Se presentaron dos cuadros de intención de voto, por espacios y por candidatos. Hubo paridad, con ganadores alternados : La Libertad Avanza y Jorge Macri , respectivamente.

Pero antes, para entrar en clima, se pregunta sobre las variantes de cambio y continuidad . Y también se da un escenario repartido: 39,1% pide "cambio de rumbo total" en la Ciudad desde 2027; 35,6% , "continuidad de Jorge Macri y PRO" ; y 25,3% , "continuidad, pero LLA (sin Jorge Macri) ".

"Si el próximo domingo se votara para jefe de Gobierno, ¿a qué espacio elegiría? ", plantea luego el trabajo. Y ahí prevalece LLA sobre el PRO , con una brecha menor al margen de error: 29,9% a 28,3% . Debajo completan: Peronismo 13,7% , Kirchnerismo 5,2% y Otro 22,9% .

Son buenos números para el oficialismo macrista, que en 2025 quedó tercero en la legislativa local. Sobre todo, si se analiza luego el cuadro por candidato, que ubica al actual jefe de Gobierno al frente, incluso por encima de la taquillera Patricia Bullrich. Le saca 5,2 puntos: 33,8% a 27,6%.

En este caso, cierran: Leandro Santoro 19,2% , Horacio Rodríguez Larreta 7,9% , Roberto García Moritán 5,8% y Otro 5,7% .

En Santa Fe, DC hizo un relevamiento local de 1.050 casos , entre el 17 y el 23 de octubre, con 2,5% de margen de error. Santa Fe era una de las dos provincias donde estaba prohibida la reelección, pero, constituyente mediante, el gobernador radical Maximiliano Pullaro logró modificar la carta magna provincial e irá por un bis .

Si bien el informe no hace un cuadro de intención de voto por espacio, Pullaro tiene dos motivos estadísticos para celebrar . En un ranking de imágenes , queda como líder , con 55,7% de positiva (segunda termina Patricia Bullrich con 46,1% y tercera, Romina Diez con 43,4%); y su espacio, Unidos por Santa Fe , puntea la tabla electoral para gobernador.

El oficialismo provincial llega a 35,8% , seguido por La Libertad Avanza 28,6% , Peronismo 11,7% , Kirchnerismo 9,4% , Somos Vida 0,4% , Otro 3,1% e Indeciso 11% .

Luego del cambio en Santa Fe, Mendoza quedó como la única provincia sin reelección permitida . Y un radical puntea la encuesta de DC . Es un correligionario que no responde al gobernador actual, Alfredo Cornejo.

Se trata del exministro de Defensa mileísta Luis Petri , que enfrentó justamente a Cornejo en la interna para gobernador en 2023 y, tras perder, fue compañero de fórmula presidencial de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Finalmente, ambos se incorporarían como funcionarios libertarios. Después, Petri ganó la legislativa nacional en Mendoza en 2025 y se posicionó para la gobernación.

El sondeo de DC incluyó 1.270 casos en la provincia, relevados entre el 19 y el 22 de octubre, con +/- 2,1% de margen de error. Y Petri lideró cómodo , con el 48,3% . Debajo lo sigue otro radical, el intendente Ulpiano Suárez , con 22,8% .

Completaron Matías Stevanato (intendente peronista) 12,4% , Tadeo García Zalazar (ministro radical) 7,6% , Natalio Mema (ministro radical) 4,8% , Anabel Fernández Sagasti (senadora peronista) 2,5% y Flor Destefanis (dirigente peronista) 1,6% .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín