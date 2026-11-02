Murió un motociclista tras ser atropellado en el acceso a Mar del Tuyú: buscan al conductor

ZONALES

Un joven motociclista falleció este domingo en el Hospital Municipal de Santa Teresita, donde permanecía internado en estado crítico luego de haber sido atropellado durante la noche del viernes en el acceso a Mar del Tuyú. El conductor del vehículo involucrado habría escapado sin asistirlo y es buscado.





La víctima, identificada por sus allegados como Franz, regresaba de trabajar cuando ocurrió el siniestro. Según la información difundida, había terminado su jornada laboral en un supermercado y circulaba en motocicleta cuando fue embestido por un automóvil. A raíz del impacto, salió despedido y quedó gravemente herido sobre la calzada.





De acuerdo con el relato conocido, el joven habría permanecido varias horas sin recibir asistencia. Recién alrededor de las 6 de la mañana del sábado, una persona que transitaba por el lugar lo encontró y dio aviso a los servicios de emergencia.





Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado al Hospital Municipal de Santa Teresita, donde quedó internado en estado crítico. Pese a la atención médica recibida y a las intervenciones realizadas, este domingo se confirmó su fallecimiento.





La noticia generó conmoción entre compañeros de trabajo, amigos y allegados, que expresaron su dolor a través de mensajes de despedida. Mientras tanto, su entorno reclama que se esclarezcan las circunstancias del hecho y se identifique al conductor que habría abandonado el lugar.





La investigación busca determinar cómo ocurrió el atropello y quién manejaba el vehículo involucrado. Por el momento, no se informaron datos sobre su identidad ni sobre el rodado.