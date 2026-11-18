En la previa del estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) , previsto en el país para este jueves, el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales un video inspirado en el popular videojuego.

La pieza comienza con una advertencia que dice: “Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas” . Luego se despliega una secuencia “libertaria” ambientada en el universo del juego, Vice City , una ciudad ficticia basada en Miami que sirve como escenario principal en esta serie de videojuegos.

En las primeras escenas aparece un auto descapotable manejado por Karina Milei. A su lado, el Presidente viaja de pie empuñando una motosierra, el símbolo que suele utilizar para representar el recorte del gasto estatal.

Mientras avanzan ambos por la ciudad, Milei derriba una serie de postes que llevan las inscripciones “ gasto público”, “impuestos” y “regulaciones”.

Luego aparece una figura que remite a Cristina Kirchner , dentro de una habitación repleta de dinero de una representación del hotel Hotesur. El personaje desesperado intenta guardar billetes en bolsos mientras se escuchan sirenas policiales y se observan luces de patrulleros. Minutos después irrumpe Milei junto a la policía en el lugar y detienen a la vicepresidenta. La imagen la muestra con una tobillera electrónica, que simboliza su arresto domiciliario por la causa vialidad.

En otra secuencia del video, Milei entra en un edificio identificado como “Oficina pública” mientras grita y sostiene la motosierra. A su paso, un grupo de empleados estatales con rostros de “ñoquis” corren para escapar de él. Después vuelve a subir al auto, choca los cinco con su hermana y ríen a carcajadas.

Luego estacionan frente a un edificio que representa al B anco Central . Allí, Milei lanza un bazucazo contra la estructura, que queda destruida tras una gran explosión, en una nueva alusión a una de sus históricas críticas a la autoridad monetaria.

Otra de las secuencias muestra a efectivos policiales derribando un búnker de venta de paco y desarticulándolo, en una representación de la lucha contra el narcotráfico.

El video concluye con Milei nuevamente a bordo del auto rodeado de una multitud de argentinos. “¡Viva la libertad, carajo!” . Con esa escena de celebración popular, finaliza el video.

La publicación del presidente ocurre en medio de la expectativa global por el lanzamiento de GTA 6, uno de los videojuegos más aguardados y aclamados de los últimos años. La nueva entrega de la franquicia desarrollada por Rockstar Games llegará al público este jueves a la Argentina tras trece años de espera.

Fuente: La Nación