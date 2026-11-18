La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó hoy que el exgobernador de Tucumán José Alperovich es culpable de abusar sexualmente de su sobrina, que en ese momento era su asesora. Pero le bajó la pena de 16 a 14 años de prisión al exmandatario y exsenador nacional que cumple la detención en su casa de Puerto Madero.

Lo decidió la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin .

Días y Sarrabayrouse formaron la mayoría y aceptaron en parte el recurso de la defensa. Confirmaron la sentencia y mantuvieron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Morin votó en contra y propuso anular la condena, apartar al juez del juicio y hacer un nuevo debate oral.

En la sentencia que ahora quedó firme en Casación, el juez Juan María Ramos Padilla , a cargo en soledad del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, había condenado a Alperovich por nueve hechos.

Fueron tres abusos sexuales simples, dos de ellos en grado de tentativa, y seis abusos con acceso carnal. Según la condena, ocurrieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 e incluyeron intimidación y abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad. En el juicio, la fiscalía había pedido 16 años y seis meses, y la querella, 22.

Días, que escribió el voto de la mayoría, sostuvo que en el caso hay “agravantes de notable entidad” que justifican una pena lejos del mínimo.

Mencionó el daño físico y psíquico que sufrió la víctima. Además, sostuvo que Alperovich usó su poder político para someter a una empleada que dependía de él y que además era su sobrina. También consideró grave que le ofreciera dinero para que no lo denunciara y que publicara su nombre en las redes sociales.

Sin embargo, encontró un error que, según escribió, había que corregir aunque la defensa no lo hubiera planteado: el juez había usado el contenido del descargo de Alperovich para aumentar la pena.

Días explicó que un acusado no está obligado a decir la verdad y que cualquier estrategia de defensa legal es válida. Si se lo castiga por ella, advirtió, se restringe gravemente el derecho de defensa y se lo empuja a callar por miedo a una pena mayor.

A eso le sumó la edad avanzada de Alperovich, su “delicado estado de salud” y la impresión que le causó en la audiencia que tuvo con él. Con esos argumentos fijó la pena en 14 años . Sarrabayrouse estuvo de acuerdo.

Días y Sarrabayrouse rechazaron todos los demás planteos de la defensa, que estuvo a cargo de Augusto Garrido y Maximiliano Rusconi .

Descartaron que el juez hubiera tenido un “sesgo de confirmación” y que la prueba se hubiera valorado mal. Tampoco aceptaron las hipótesis de un complot político o de una denuncia hecha para sacar dinero.

Sarrabayrouse escribió que las objeciones de la defensa partían de “concepciones estereotipadas” sobre cómo debería comportarse una víctima de violencia sexual.

Destacó, además, que el relato de la denunciante quedó confirmado por otras pruebas: un informe ginecológico anterior a la denuncia que registró una lesión compatible con uno de los hechos, los testimonios de sus terapeutas, las pericias psicológicas y los registros de antenas de celular. Esos registros coincidieron con el lugar y la hora de los hechos en cinco de los seis días que se analizaron.

Morin criticó la sentencia al sostener que el juez “no parece haberse planteado otra hipótesis que la de la culpabilidad” y que la decisión no explica bien cómo dio por probados la violencia, la coerción o la falta de consentimiento en cada hecho. Sostuvo que el juez usó “una perspectiva de género mal entendida”, al punto de caer en un “estereotipo inverso”.

Con este fallo, a la defensa le queda el recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

Fuente: La Nación