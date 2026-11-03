Milei mandó al Senado el pliego de Rafecas para Casación y Mahiques sigue con su renovación en Comodoro Py

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , avanza con su plan de cubrir más de 300 cargos en el Poder Judicial y este martes ingresó al Senado el pliego para designar al juez federal Daniel Rafecas como vocal en la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal.

El pliego de Rafecas, quien dejaría liberado el Juzgado Federal N.° 3 de Comodoro Py, fue postulado para la Vocalía N.° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. El pliego lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El tribunal para el que fue propuesto el magistrado tiene como misión revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores.

La postulación de Rafecas ingresó con un paquete de 27 pliegos judiciales para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. De esta manera, Mahiques completará más de 250 pedidos de acuerdo al Senado . Entre los nominados hay candidatos para cubrir cargos de cámara de apelaciones federales y el tribunal de Defensa de la Competencia.

Lo cierto es que Rafecas venía buscando, desde el gobierno de Mauricio Macri , convertirse en camarista. También lo intentó durante la gestión de Alberto Fernández, quien lo propuso para Procurador General de la Nación , pero la propia interna del peronismo terminó frustrando su aspiración de convertirse en el jefe de los fiscales.

Sin embargo, Javier Milei retiró en 2023 la propuesta que lo postulaba a la Procuración, junto a otros pliegos que no llegaron a ser aprobados por el Senado . Pero un año más tarde, la administración libertaria reactivó la postulación de Rafecas a la cámara de Casación.

Más allá de estos antecedentes, la nominación de Rafecas como el resto de los postulados llega en un momento de ebullición en el Senado, ya que hay tensión entre el oficialismo y los dialoguistas por el control de la comisión de Acuerdos tras el fallecimiento del riojano Juan Carlos Pagotto.

En un principio se postuló a la neuquina Nadia Márquez , por pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , pero los dialoguistas bloquearon la jugada y le quitaron el apoyo al oficialismo. En principio, la comisión es dirigida por el radical Maximiliano Abad, en su calidad de vicepresidente.

El marplatense ya convocó a audiencia pública el 17 y 18 de noviembre para analizar otra tanda de pliegos judiciales que mandó el ministro de Justicia, pero los plazos para cumplir con el pliego de Rafecas podrían extenderse al próximo año, ya que primero el cuerpo debe darle ingreso parlamentario en una sesión y en la agenda de la Cámara alta no hay ninguna prevista.

Luego se deberá convocar a una audiencia pública para que el magistrado defienda su nominación y si obtiene dictamen de la comisión de Acuerdo tendrá que ser llevado al recinto para su aprobación. Por lo que son escasas las chances que su pliego pueda ser tratado antes del 30 de noviembre.

Con el ascenso de Rafecas, el ministro de Justicia v a liberando cargos en los tribunales de Comodoro Py , y si se confirma su pase a la Cámara de Casación, cinco de los doce juzgados federales quedarían vacantes con la posibilidad de que la administración libertaria pueda cubrirlos durante 2027.

Rafecas, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Federal Nº 3 de Comodoro Py, procesó recientemente a ocho ciudadanos iraníes y libaneses como autores y cómplices del atentado terroristas contra la sede de la AMIA bajo la modalidad de juicio en ausencia

Además, el magistrado tuvo la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, y como subrogante de Marcelo Martínez de Giorgi estará hasta el viernes a cargo de la causa $LIBRA.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín