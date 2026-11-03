Corrupción en la AFA: la firma de Javier Faroni gastó más de U$S 40 millones en vuelos de Tapia y contrató empresas fantasma

TourProdEnter LLC, uno de los diez agentes de cobro internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), gastó 40.389.329 dólares en pagos vinculados al transporte aéreo y en algunas de esas operaciones se usaron cuatro empresas "fantasma". Estas recibieron unos 11 millones de dólares de ese monto total.

De acuerdo al Discovery (informe de pruebas) que consiguió el empresario Guillermo Tofoni en la Justicia de Estados Unidos, los gastos van desde pagos aerolíneas comerciales, alquiler de vuelos ejecutivos, la compra, mantenimiento y servicios de al menos una aeronave, hasta llamativos giros de dinero a sociedades fantasma vinculadas a la aviación.

El Discovery contiene datos de cinco de los diez bancos de EE.UU. con los que trabajó la empresa de Faroni y movimientos por unos 400 millones de dólares que dio como ganancias la marca de la Selección de Messi, tras ganar el mundial de Qatar. De acuerdo a un polémico contrato, Faroni se quedaba con el 30 por ciento de la recaudación.

Desde el 2021 a la fecha, TourProdEnter pagó varios de los 19 viajes que el presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia hizo al exterior. Otros habrían sido pagados por la AFA y otros "agentes de cobro" de la entidad madre del fútbol argentino.

Los viajes de Tapia y los 72 que hizo su tesorero, Pablo Toviggino, están siendo investigados por el juez de Zárate-Campana, Adrián Gonzalez Charvay, quien tiene la causa de la mansión de Pilar hace unos diez meses sin tomar, hasta ahora, ninguna medida de fondo. Y los del primero, por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Los pagos fueron realizados por TourProdEnter LLC, la sociedad que la AFA contrató para recolectar sus ingresos alrededor del mundo, desde el 9 de diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2030, y que pertenece a Erica Gillette, esposa de Faroni, el exproductor teatral y exdiputado provincial por el Frente Renovador, y cercano al exministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

A través de órdenes de pago, facturas y transferencias, Clarín reconstruyó una gran parte de los gastos realizados en concepto de traslados que, en su gran mayoría, se realizaron en aviones privados.

Como reveló Clarín el 4 de febrero, la AFA le enviaba instrucciones a TourProdEnter LLC sobre a qué sociedades y cuánto dinero se les tenía que transferir. Cuando Pablo Toviggino ejerció el cargo de director ejecutivo, debió autorizar o firmar alguno de esos documentos.

Alas del Fin del Mundo SRL , una compañía argentina de vuelos privados está vinculada a Nazareno “Cacho” Natale, un empresario del juego y hotelero de la provincia de Tierra del Fuego. En total, le facturaron 1.289.000 dólares a la AFA; que representa el 57,63% del total gastado en empresas de vuelos ejecutivos.

Otro proveedor habitual fue Gestair Aviation (Gestair SA) , que recibió, al menos, 372.669 dólares . Sus oficinas corporativas y de gestión se encuentran en Madrid.

Por otra parte, como mínimo 225.960 dólares fueron para Privé Jets LLC ; una firma que actúa como bróker, en el alquiler de aviones.

La lista la completan: Emerald Aviation Inc. (USD 157.970); Exclusive Charter Service Inc. (USD 125.730); GoJet247 (USD 55.900) , otro agente de vuelos chárter. Y Air Charter Travel Limited (USD 9.632) , otra firma de alquiler de aeronaves.

Por lejos, PLS Logistic LLC encabeza la tabla, con pagos que, hasta ahora, sumaron 13.572.006 dólares . Esta empresa está directamente vinculada a Leopoldo Pablo Perrier Musis, presidente de Paraguay Logistic Services SA. Se trata de una compañía que declara ser “especializada en la exportación de aceites y otros productos agroindustriales derivados de fuentes vegetales y animales” y que, sin embargo, fue la encargada de operar el avión que compró TourProdEnter LLC con dinero de la AFA: el Gulfstream G400, modelo GLF4, matrícula T7-SUE, registrado en el paraíso fiscal de San Marino, que usó casi exclusivamente Tapia y, también, Toviggino.

Por otra parte, en el Discovery aparecen recibiendo pagos sociedades que solo existen en los papeles o tienen otro objeto social. No tienen sitio web, redes sociales, empleados y clientes verificables y tampoco aparecen en ninguna base de datos vinculada a la aviación. Entonces, habría dos opciones: son firmas creadas para que contraten a otras empresas, quizás con supuestos sobreprecios, o, en su defecto, habrían cobrado por servicios que nunca se hicieron, según fuentes del sector.

Además, la supuesta compañía CatAir LLC cobró, por lo menos, 4.088.000 dólares , pero no se encontraron registros societarios de una empresa con esa denominación vinculada a la aeronáutica. En la dirección 18201 Collins Ave, suite 4009 A, North Miami Beach, Florida, corresponde al complejo residencial de apartamentos llamado Trump Royale.

Por otra parte, aparece en el Discovery una firma denominada Cat Air LLC registrada en el estado de Florida, que figura como dueña de un Kodiak 100 en la base de datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por su sigla en inglés). Aunque no se trataría de esta empresa real, porque no coinciden las direcciones y datos de sus registrales. En Internet, aparece una Catair LLC, pero se dedica al coaching o asesoramiento personalizado sobre maternidad y menopausia.

Otra sociedad fantasma es Tankat LLC , que recibió, por lo menos 3.315.000 dólares . La empresa declaró oficinas en 3411 Silverside Road, suite 104, Wilmington, Delaware. Allí funcionan, por lo menos una decena de compañías. Sin embargo, en documentos a los que accedió Clarín fijó domicilio en el 18201 Collins Avenue, suite 4009 A, North Miami Beach, Florida: misma dirección y suite que CatAir LLC, también creada en el estado de Delaware.

Aero Logistics Investments LLC es una sociedad fantasma creada en el estado de Miami, Florida, el 8 de noviembre de 2023, a la que le transfirieron, al menos, 2.410.000 dólares . Supuestamente, la empresa funciona en el 3801 Avalon Park East Blvd., piso 2, Orlando, Florida, que corresponde a un edificio de oficinas.

Winter Palace SAS LLC , que fue la empresa que más le facturó a TourProdEnter LLC y se duda de su existencia real, recibió 1.500.000 de dólares , en concepto de aviones privados, vuelos charters y gastos vinculados a la operatoria aérea, según La Nación.

La última de esta lista, y no menos importante, es Winter Palace SAS LLC, una sociedad creada en el estado de Florida en 2022 y disuelta en 2024, que perteneció a Gustavo Carmona, dueño de “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA”, más conocida como “Flyzar ”.

Flyzar es la que opera el Learjet 60, matrícula LV-FUT, que pertenece a Soma SRL, sociedad con vínculo directo con Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA, y con Mauro Javier Paz, exdirector de la liga femenina de entidad madre del fútbol argentino.

Además, son los presuntos dueños del helicóptero Bell 429 GlobalRanger, matrícula LV-FKY, que Clarín descubrió en diciembre de 2025, que realizó al menos 42 vuelos al helipuerto “Neurus”, de la mansión de Pilar. Asimismo, también dispone del Gulfstream G400 que ahora vuela bajo matrícula LV-SYG.

Por otra parte, TourProdEnter LLC gastó 6.000.000 dólares en la compra del Gulfstream G400, a través de Insured Aircraft Title Service (IATS) , una de las empresas más antiguas de la aviación. Pero lo registraron en San Marino y se lo dieron a Paraguay Logistic Services SA, como operadora; tal como lo reveló Clarín.

La empresa de Faroni y Gillette gastó, por lo menos, 686.136 dólares en Banyan Air Service , una compañía integral de servicios de aviación ejecutiva y general, basada en Fort Lauderdale, Florida.

Al menos 544.410 dólares se le abonaron a Jet Support Services Inc. , el mayor proveedor independiente de programas de mantenimiento.

TourProdEnter LLC gastó, por lo menos, 429.602 dólares en Pratt y Whitney Canada Corp. , una empresa líder en el diseño, fabricación y mantenimiento de motores de aeronaves.

Por otra parte, como mínimo, se transfirieron 224.499 dólares a World Fuel Services , una empresa global de distribución y logística de combustibles.

Además de la aeronave y combustible, se necesitan pilotos. Por este motivo no resultó extraño que se pagaran, por lo menos, 169.046 dólares a Flightsafety International Inc. , empresa estadounidense de formación aeronáutica.

También se destinaron 154.203 dólares en total a Satcom Direct Inc. , compañía que brinda soluciones de conectividad satelital y comunicaciones para la aviación.

A los gastos en mantenimiento, repuestos, pintura, combustible y servicios se le suman: VSL Aerospace Inc. (USD 125.932) , Gulfstream Aerospace Corporation (USD 96.850) , Precision Jet Avionics Inc. (USD 87.200) . Y también los gastos pagados a Aircraft Parts & Spares Inc. (USD 45.000) , y Atlantic Jet Refinishing (USD 44.500) .

Además, CAMP Systems International Inc. (USD 34.825) y Jet FBO Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda. (USD 15.905) .

En el Discovery también figuran pagos a Rockwell Collins Inc. (USD 8.730) , compañía de aviónica; Lohraviation FBO Chile Spa (USD 905) , y a FBD Handling y Services Perú EIRL (US 600) , que brinda servicio de asistencia en tierra.

Resultó llamativo encontrar expendios a empresas de aviación comercial, ya que el presidente de la AFA tiene predilección por los vuelos privados para evitar escraches.

Se compraron pasajes en Avianca (USD 100.911) , Estelar Latin American Air LLC , una compañía registrada vinculada comercialmente con la aerolínea venezolana Aerolíneas Estelar (USD 75.000) y Aerolíneas Argentinas SA (USD 42.078) . Además, se contrataron los servicios de LATAM Cargo Company LLC por 4.326.500 dólares .

Tapia declaró que estuvo 280 días fuera del país entre 2024 y 2025. Una investigación de Clarín contabilizó 72 viajes internacionales del tesorero desde 2017 hasta noviembre de 2025, 53 en aviones privados.

En julio de 2021, Tapia estuvo, por ejemplo, en Río de Janeiro con la delegación argentina que conquistó la Copa América. En abril de 2022 participó del sorteo del Mundial en Doha. En noviembre volvió a Qatar junto con Scaloni y parte de la delegación para preparar la participación argentina en el torneo.

Durante 2023 estuvo en París para los premios The Best y, posteriormente, para los Laureus. En septiembre viajó a Sevilla, donde recibió una distinción en el World Football Summit Europe. En noviembre acompañó al seleccionado al Maracaná para el partido de Eliminatorias contra Brasil, después del cual Scaloni puso en duda su continuidad como entrenador. La agenda de 2024 incluyó la Copa América de Estados Unidos y una posterior estadía en Mónaco. Allí fue filmado a bordo del yate Wyldcrest, en Port Hercule, mientras miraba un partido de Barracas Central, reveló Clarín.

A fines de noviembre de 2025 inició otro recorrido. Clarín reconstruyó su salida hacia Lima, el posterior traslado a Florida y el viaje a Washington para el sorteo del Mundial 2026. Después volvió a Florida y regresó a Argentina con escala en Guayaquil. La investigación identificó cambios de aeronave y el uso de un Gulfstream G400 durante ese itinerario.

En febrero de 2026 estuvo en Colombia y Brasil. Intentó ampliar el recorrido hacia Venezuela, pero la Justicia rechazó el pedido y regresó a Argentina. El 13 de octubre volvió a salir: pasó por Asunción y continuó hacia Zúrich para una reunión del Consejo de la FIFA.

En el caso de Toviggino, Clarín publicó un relevamiento de 72 viajes al exterior desde 2017 hasta noviembre de 2025, 53 en aeronaves privadas. Esas cifras abarcan un período mayor que el iniciado en 2021.

Dentro del intervalo analizado, se identificó ocho traslados en un Learjet 60 entre enero de 2021 y abril de 2022. Los tramos no deben confundirse con viajes completos de ida y vuelta.

En 2022, el tesorero fue al Mundial de Qatar en un Gulfstream G450 operado por Alas del Fin del Mundo. Salió de San Fernando y llegó a Doha después de una escala en Santo Tomé y Príncipe.

El 24 de junio de 2024 viajó a San Pablo en un Learjet de Listra 200, empresa vinculada con Javier Faroni. En julio fue a Estados Unidos para la final de la Copa América, esta vez en una aerolínea comercial, entre otros viajes que están bajo la lupa de la Justicia.

Fuente: Clarín