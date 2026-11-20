El presidente Javier Milei afirmó este viernes que “durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas” , al celebrar el lanzamiento en el país de la marca de automóviles Tesla.

“Es el primer local del país de una marca que está haciendo historia en el mundo”, celebró el mandatario al dar un discurso en el Arenas Studio del barrio de La Boca. “Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. De ser la punta de lanza de Sudamérica vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno”, afirmó.

Y prosiguió: “Nos fuimos marginando del comercio mundial, asustados de lo que venía más allá de las fronteras. Ese supuesto modelo eligió a unos pocos ganadores y condenó a los otros a ser unos perdedores” , señaló, en referencia al kirchnerismo.

Al exaltar las recetas económicas de su gestión, el Presidente expuso: “Nosotros defendemos el modelo de la libertad, que las marcas compitan con mayores productos y precios , y eso permite que la producción nacional se especialice y exporte, porque la competencia ordena y baja los precios”.

En referencia a la llegada de Tesla, puntualizó: “ El argentino es una amante de los fierros y no podíamos permitir que una barrera ideológica lo siguiera privando de su libertad y separando de su pasión”.

“Por eso abrimos la economía, eliminamos el impuesto PAIS y derogamos los impuestos internos a los autos, y empezaron a llegar autos que solo veíamos en Brasil y Uruguay”, destacó el jefe de Estado.

Milei enfatizó que “un producto innovador trae inversión, crecimiento, puestos de trabajo y una elevación general del nivel de vida. Tesla es un ejemplo puntual, pero ilustra el cambio que queremos traer. El talento está, solo faltaba correr al Estado del medio” , remarcó.

Por último, y en un mensaje en clave electoral, el mandatario le habló a los jóvenes: “Lo que estamos haciendo es por ustedes, queremos que vivan en un mundo donde esta tecnología sea moneda corriente” .

Tras el discurso de Milei se conectó por videollamada el magnate Elon Musk , propietario de Tesla, quien se tomó alrededor de 5 minutos para agradecer al gobierno argentino y manifestar sus deseos de que los clientes “disfruten los autos” .

Milei se mostró conmovido por la comunicación con Musk. “En general la gente que hace no suele hablar mucho , pero quiero expresar mi alegría y felicidad por que llegue Tesla a la Argentina”, reiteró ante la concurrencia, ya fuera de la transmisión oficial.

Y añadió: “Hemos decidido desde el primer momento hacer una apuesta por el progreso tecnológico y las consecuencias enormes que eso tiene sobre el nivel de vida y el bienestar del ser humano”.

Definió entonces a Musk como “el Leonardo Da Vinci del siglo XXI” . “Es alguien que está haciendo de este mundo un lugar muchísimo mejor. Nosotros soñábamos con autos que volaran, ¡él lo hizo realidad! Es realmente un benefactor social”, ponderó el mandatario.

La compañía propiedad de Musk comenzará su operación comercial en el mercado local con dos modelos: el Model 3 y el Model Y . Ambos vehículos son 100% eléctricos y estarán disponibles para realizar pedidos a partir de este viernes, por lo que marcarán el punto de partida de la oferta de la automotriz en el país.

La elección de estos dos modelos le permitirá a Tesla ingresar con propuestas destinadas a diferentes segmentos del mercado. El Model 3 pertenece al de los sedanes, mientras que el Model Y es un SUV que se destaca por ofrecer un habitáculo más amplio y versátil. Más allá de sus diferencias de carrocería, ambos comparten buena parte de la tecnología característica de la marca.

Fuente: La Nación