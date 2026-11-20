Edenor , la mayor compañía de distribución de energía eléctrica, salió a despegarse de la explosión causada por la rotura de un caño de gas en Remedios de Escalada, por la que murieron dos operarios . La empresa había anunciado a comienzos de octubre la adquisición de la parte mayoritaria de MetroGAS, que quedó bajo peritaje por el estallido. Pero ahora Edenor aseguró que la operación aún no llegó a concretarse.

A través de un comunicado, la empresa aclaró que aún no se hizo efectiva la compraventa por la que pasará a tener participación en la compañía de distribución de gas.

"En relación con el incidente ocurrido el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS S.A., Edenor informa que la operación de compraventa por la cual YPF S.A. transferirá a Edenor su participación en MetroGAS S.A. aún no se ha concretado ", reza el comunicado difundido por Edenor.

"En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades", enfatiza el escrito de la compañía, en poder de un grupo económico integrado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

A inicios de octubre, Edenor le compró a YPF el 70% de las acciones de MetroGAS , a cambiod e US$ 780 millones.

"Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos", añadieron desde la compañía de distribución eléctrica.

La explosión ocurrió en Del Valle Iberlucea y Coronel Beltrán. Los servicios de emergencia atendieron a decenas de personas. Dos operarios murieron: Marcelo García, de 47 años; y Néstor Julián D'Alessandro, de 44 años, que falleció el jueves tras pasar seis días internado.

El incendio se inició cuando empleados de Exgadet, una empresa tercerizada de Metrogas, realizaban reparaciones y trabajaban con una máquina tuneladora . En medio de sus labores, se rompió un caño de distribución de gas.

La fuga fue advertida por vecinos que avisaron a la Policía bonaerense. A las 9:45 ocurrió la explosión.

Por el incidente, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) abrió de oficio de una serie de peritajes técnicos para esclarecer las causas del estallido. El comunicado del ENReGE precisa que, entre otras cuestiones, la comunicación requirió que la MetroGAS brinde información acerca de seis puntos: el plano de la red con la ubicación de la rotura, información acerca de la tarea que se estaba ejecutando, último registro de odorización, constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año.

Fuente: Clarín