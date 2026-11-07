Mar del Plata ya vive un gran fin de semana largo: los hoteles alcanzan el 70% de ocupación

ZONALES





Mar del Plata comenzó a vivir un fin de semana largo con una importante afluencia turística y una ocupación hotelera del 70% para este sábado y el domingo, según informaron desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica. Los feriados por la visita del papa León XIV impulsaron a muchos visitantes a aprovechar una escapada a la ciudad.





Desde la entidad se mostraron muy satisfechos con el movimiento. A la actividad en los alojamientos se suma la expectativa de una concurrencia importante a los locales gastronómicos durante estos días.





La posibilidad de extender la estadía y la perspectiva de buen clima para los próximos días acompañan una agenda que combina cine, música y deporte. La propuesta no se concentra en un solo espectáculo: distintos eventos convocan a públicos que llegan a la ciudad con intereses diversos.





Uno de los principales atractivos es el 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que continuará hasta el domingo 15. La programación ofrece películas nacionales e internacionales, encuentros y funciones especiales.





El domingo, el Medio Maratón de Mar del Plata tendrá como punto de partida Playa Grande, con pruebas de 21, 10 y 5 kilómetros. Su realización también motivará cortes en la costa y desvíos de colectivos.





Para quienes buscan alternativas al aire libre, Villa Victoria ofrece funciones de cine gratuitas a las 20, en Matheu 1851, hasta el miércoles 11. Las entradas deben retirarse 24 horas antes en el Centro de Información Turística, de Patricio Peralta Ramos 2276, entre las 11 y las 18. La propuesta invita a llevar una silla.





Con ese marco, el sector hotelero transita con satisfacción el inicio del fin de semana largo. El 70% de ocupación informado corresponde al sábado y al domingo, mientras que la gastronomía espera acompañar la afluencia con una actividad intensa.