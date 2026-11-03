MADARIAGA: Una camioneta despistó y volcó en el camino a Juancho: sus ocupantes resultaron ilesos

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Una camioneta Toyota Hilux protagonizó un despiste seguido de vuelco este lunes 2 de noviembre, en el camino a Juancho, a unos dos kilómetros de la intersección con la Ruta 74.

En el vehículo viajaban dos hombres, de 62 y 26 años, quienes fueron trasladados al hospital local para recibir asistencia médica. Tras ser examinados, se constató que ninguno presentaba lesiones.

De acuerdo con la información policial, la causa aparente del siniestro habría sido una distracción o un error en la conducción.

No se iniciaron actuaciones judiciales por el hecho.