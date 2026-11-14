MADARIAGA: Un joven fue aprehendido tras agredir a su pareja y amenazar con un cuchillo a su cuñada

MADARIAGA





El episodio ocurrió en una vivienda de la zona de Colectora y calle 115. Una de las mujeres presentó lesiones leves, mientras que la otra denunció que el joven la amenazó con un arma blanca cuando intentó intervenir.





Un episodio de violencia de género ocurrido el viernes 13 de noviembre en General Madariaga terminó con un joven de 22 años aprehendido, luego de que dos mujeres denunciaran agresiones y amenazas en una vivienda ubicada en inmediaciones de Colectora y calle 115.





Según pudo saber CNM, la intervención policial se inició a partir de un llamado recibido por el Centro Operativo de Monitoreo (COM), que alertó sobre una situación de violencia en ese sector de la ciudad.





Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la pareja involucrada y entrevistaron a una mujer de 24 años, quien relató que momentos antes había mantenido una discusión con su compañero y que, durante el episodio, había sido agredida físicamente.





La joven presentaba distintas lesiones, entre ellas heridas en el labio superior y una mano, además de hematomas en los brazos y el pecho. Las lesiones fueron consideradas de carácter leve. La mujer decidió realizar la denuncia y solicitó medidas de protección.





La situación tuvo otro componente cuando una segunda mujer, cuñada de la víctima, contó que también había sido amenazada por el joven. Según su declaración, cuando intentó intervenir para detener las agresiones, el hombre la intimidó con un cuchillo.





Ante lo sucedido, tomó intervención la Fiscalía N.º 8 de General Madariaga, a cargo del fiscal Walter Mercuri, que dispuso la aprehensión del joven en el lugar.





La causa contempla los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y por el vínculo, y amenazas agravadas por el uso de arma. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia.