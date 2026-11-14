El Gobierno prioriza la negociación para eliminar las PASO y posterga la ofensiva para ordenar a Bullrich

La definición en torno al futuro de la relación entre el Gobierno y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , entró en una suerte de stand by hasta la semana próxima, cuando el oficialismo buscará avanzar en el Senado con el proyecto para eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Si bien en la Casa Rosada están molestos con los desmarques de la exministra y admiten que la necesidad de “ordenar” la situación, los colaboradores de los Milei afirman esperan a ver “cómo jugará” Bullrich durante la discusión de la iniciativa para frenar las PASO antes de tomar una decisión.

“Hay que ver cómo sigue todo. Ella es clave ”, dijeron fuentes del oficialismo, más allá de que el encargado de conseguir los votos es el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Es que Bullrich se convirtió en un nexo clave con los aliados del oficialismo en el Senado.

En las últimas horas, el oficialismo articuló para acelerar el tratamiento del proyecto para suprimir las PASO, que se convirtió en un objetivo fundamental para la administración libertaria y el operativo de reelección de Javier Milei . De hecho, la semana próxima apunta a tratar la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Por lo tanto, los libertarios decidieron poner en pausa la pulseada con Bullrich y postergar cualquier medida para ordenar a la exministra.

La jefa de senadores de LLA lleva tiempo marcando diferencias con el rumbo de la administración nacional, pero el tema escaló muy fuerte la semana pasada cuando difundió una foto junto a su equipo.

El jueves último, Bullrich volvió a provocar malestar en la Casa Rosada cuando afirmó que está “lista” para tratar la ley de Discapacidad en el Senado. Fue después de que la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione pusiera en el centro de la escena los recortes en el área.

Pese al enojo, los libertarios no quisieron escalar la disputa con la exministra.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con…

“Hay que esperar y ver qué hace”, se sinceró uno de los consultados por LA NACION en relación a Bullrich.

Hasta el momento no está previsto que Bullrich se reúna con el Presidente o Karina Milei. No obstante, la senadora y la hermana del Presidente podrían volver a verse la semana próxima durante la reunión de la mesa política.

Bullrich se vio por última vez con los Milei durante la misa que celebró el papa León XIV en el Monumento de los españoles. El lunes se habían cruzado en la Casa Rosada y en el Palacio Libertad, donde el Sumo Pontífice pidió reconocer al que “piensa distinto”. Hubo un intercambio cordial entre los Milei y la exministra, pero no discutieron sobre los desafíos de Bullrich al Presidente.

En la Casa Rosada admiten que hay enojo por el juego autónomo de la jefa del bloque de LLA en el Senado. “A Karina le molesta”, dicen fuentes oficiales.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con…

Si bien el Presidente bajó la orden de no confrontar públicamente con Bullrich, sus mensajes en la red social “X” despertaron suspicacias.

Los colaboradores de Bullrich relativizan las tensiones y afirman que no quieren ser “

Allegados a Bullrich dicen que “ella no quiere irse, ni romper” con el Gobierno. Los laderos de Milei, en tanto, admiten que les convendría contener en el espacio a la senadora de cara a 2027. “Por más que no ganaría, le quedaría poder de daño”, dijo un legislador violeta.

En concreto, más allá de las diferencias, los principales actores de LLA creen que hay una relación de mutua conveniencia , que deberá sortear la tensión existente.

“Ella no va a romper” , dicen cerca de la exministra y juran que lo que busca es que “el proyecto siga y ande, pero con todos adentro” . “Hay mucha gente que la está pasando mal”, aseguran los bullrichistas. De hecho, en el equipo de la exministra vieron con preocupación la suba de la inflación que registró el Indec en octubre -se aceleró al 2,2%, el mayor aumento mensual desde abril-.

Pese a la tensión que atraviesa la relación con Bullrich, en el Gobierno reconocen que una eventual ruptura con la extitular de Pro tendría un costo muy alto para Milei.

Fuente: La Nación