MADARIAGA

El episodio ocurrió durante la noche del martes en una propiedad de calle 25, entre avenida Buenos Aires y 2. El acusado, de 23 años, habría amenazado a su tío con un cuchillo y luego provocado intencionalmente un incendio. Cuatro dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas.





Un violento episodio familiar terminó con una vivienda completamente destruida por el fuego y un joven de 23 años aprehendido en General Madariaga. El hecho se registró en una propiedad ubicada sobre calle 25, entre avenida Buenos Aires y calle 2, donde, de acuerdo con la reconstrucción del caso, se produjo una discusión que derivó en amenazas y un incendio intencional.





Según informaron en el programa Informe Central de CNM Radio 93.3, el conflicto comenzó con una pelea entre el joven y un tío. En ese contexto, el acusado habría tomado un cuchillo y amenazado a su familiar. Posteriormente, intentó prender fuego la vivienda ubicada en el sector delantero del terreno, pero al no conseguirlo habría iniciado el incendio en otra construcción situada en la parte trasera.





Esa segunda vivienda, que habitualmente era utilizada como lugar de reunión por personas con problemas de consumo de sustancias, terminó completamente afectada por las llamas. La magnitud del incendio obligó a convocar a cuatro dotaciones de Bomberos, que trabajaron en el lugar para combatir el fuego y evitar mayores consecuencias.





El llamado al 911 alertó sobre un hombre que estaba incendiando una vivienda. Al llegar, efectivos policiales entrevistaron a una mujer de 60 años, quien identificó a su nieto como el presunto autor del hecho y manifestó que había provocado el fuego de manera intencional.





Durante el procedimiento, los uniformados ingresaron al lugar y encontraron al joven sentado en un lateral de la propiedad, con un cuchillo tipo Tramontina en su poder. Según el parte policial, el hombre también amenazó a los efectivos que intervenían.





Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía N.º 8 de General Madariaga, a cargo del fiscal Walter Mercuri, quien dispuso la aprehensión del acusado por los delitos de incendio doloso y amenazas agravadas.





El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizan las actuaciones correspondientes. De acuerdo a lo aportado por CNM 93.3 sobre el caso, registra antecedentes por distintos hechos de hurto y se aguardaba la definición judicial sobre su situación procesal.