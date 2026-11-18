La familia de Santiago Orellano recibió un duro golpe judicial. A seis años del asesinato del joven de 18 años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba revocó la prisión perpetua que había recibido Franco Daniel Tapia , al considerar que debía eliminarse la figura de alevosía de la condena. La decisión generó indignación entre sus familiares, que sienten que el fallo representa una nueva injusticia.

“Hubo cambios a favor del asesino de Santi, nos cayó como un balde de agua fría, inesperado, injusto, estamos sorprendidos”, expresó Marina Chávez , la mamá de Santiago, en diálogo con El Doce.

Atravesada por el dolor, la mujer resumió lo que significa esta resolución para la familia con una frase contundente: “Hace 6 años Tapia asesinó a Santiago y ahora siento que la Justicia lo está asesinando por segunda vez” .

La resolución de la Sala Penal hizo lugar a un recurso de casación presentado por la defensa del condenado. Al quitar la agravante de alevosía, dejó sin efecto la pena máxima y ordenó que otra cámara del crimen determine una nueva condena de prisión por un plazo determinado.

El principal cuestionamiento de Marina Chávez apunta a la decisión de los jueces de eliminar la alevosía, una figura que había sido reconocida durante el juicio con jurados populares y que resultó determinante para que Tapia recibiera prisión perpetua.

La mujer recordó cómo fue el ataque contra su hijo y sostuvo que no existen motivos para quitar esa calificante. “Él actuó sobre seguro y por la espalda , mi hijo ni se enteró de que lo estaban asesinando de un tiro en la nuca”, afirmó.

Para la familia, las circunstancias del crimen no dejan lugar a dudas sobre la indefensión en la que se encontraba Santiago cuando recibió el disparo. Por eso, la decisión del máximo tribunal provincial fue recibida como un retroceso en el camino judicial que habían transitado desde 2020.

“No entiendo cómo estos vocales benefician a los delincuentes y dejan a las víctimas a la deriva ”, cuestionó Marina. Y agregó: “Evidentemente, ninguno de estos vocales tuvo que sepultar a un hijo ”.

La madre también relató un episodio que, según contó, ocurrió después de conocerse el fallo. El fiscal Marcelo Fenoll, quien había intervenido en el caso, se acercó a su marido y lo abrazó mientras lloraba. “ Le pidió perdón porque no pudo hacer más nada ”, relató.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia no absolvió a Franco Tapia ni eliminó la responsabilidad penal por el asesinato de Santiago. Lo que modificó fue la calificación legal del homicidio: quitó la alevosía, una de las circunstancias agravantes que habían sostenido la condena a prisión perpetua.

De esta manera, se mantiene el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y también el delito de hurto calamitoso, pero ya no corresponde la pena máxima que había impuesto la Cámara 5ª del Crimen de Córdoba en agosto de 2022.

Ahora, otra cámara deberá establecer una nueva pena de prisión temporal, para lo cual tendrá que evaluar las circunstancias agravantes y atenuantes del caso.

Santiago Orellano tenía 18 años cuando fue asesinado, el 22 de agosto de 2020, en barrio Comercial, en el sur de la ciudad de Córdoba.

Ese día había ido a presenciar un partido de fútbol barrial entre equipos de Comercial y Ampliación Vicor. En medio del encuentro se desató una batalla campal y el joven intentó escapar de los incidentes.

Sin embargo, recibió un disparo en la nuca . Fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde murió como consecuencia de las heridas.

La investigación determinó además que Tapia le robó sus pertenencias cuando todavía agonizaba . Por ese episodio también fue condenado por hurto calamitoso.

Dos años después, en agosto de 2022, l a Cámara 5ª del Crimen , con participación de jurados populares, condenó a Tapia a prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y alevosía, además del robo cometido contra la víctima.

Fuente: TN