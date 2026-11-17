MADARIAGA

El Centro de Jubilados de General Madariaga celebró su 50.º aniversario con un encuentro que reunió a autoridades, integrantes de la comisión directiva, socios y miembros de la comunidad. El intendente Esteban Santoro participó de la celebración, durante la cual se realizó un intercambio de reconocimientos entre la institución y el Municipio.





En el marco de los festejos, las autoridades del Centro hicieron entrega de un reconocimiento al jefe comunal, quien, por su parte, entregó una plaqueta conmemorativa en nombre de la Municipalidad, destacando los 50 años de trayectoria y el importante rol social que cumple la entidad.





Durante su discurso, Santoro recordó especialmente un gesto de solidaridad que la institución tuvo durante la pandemia de COVID-19, cuando puso a disposición sus instalaciones para permitir el traslado de los adultos mayores que residían en el Hogar de Ancianos Municipal.





En aquel momento, el Hogar funcionaba dentro del mismo predio que el Hospital Municipal, situación que representaba un riesgo de contagio para sus residentes. Ante la necesidad de garantizar su protección, el Centro de Jubilados cedió sus instalaciones, permitiendo que los adultos mayores permanecieran en un espacio seguro hasta que se concretó la obra del nuevo Hogar, en un edificio separado del ámbito hospitalario.





El intendente expresó su profundo agradecimiento por aquella colaboración y remarcó que este tipo de acciones reflejan el compromiso y la solidaridad de las instituciones madariaguenses, especialmente en los momentos más difíciles.





Asimismo, destacó la importancia de que el Centro de Jubilados continúe activo, promoviendo actividades, generando espacios de encuentro y fortaleciendo los vínculos entre los adultos mayores y la comunidad.





En este sentido cabe recordar que el lugar funciona también como sede de algunos talleres descentralizados de la Escuela de Bellas Artes con clases de Dibujo y Pintura a cargo de la profesora Natalia Arriola, Stretching con Denise Chiriza o Tango con Hugo Mastrángelo.





Finalmente, desde el Municipio se felicitó a las autoridades, socios y a todas las personas que, a lo largo de estas cinco décadas, contribuyeron al crecimiento y sostenimiento de una de las instituciones más representativas de General Madariaga.