Partida al medio por la Ruta Nacional 34, el la zona de yungas de Jujuy, la localidad de Fraile Pintado vive horas de crisis institucional. El Concejo Deliberante aprobó el juicio político al intendente, con suspensión en el cargo. Le tocaba asumir a una concejal y la Municipalidad estaba tomada por empleados.

En medio del escándalo en la ciudad de 17.682 habitantes, la Suprema Corte jujeña intervino por "conflicto de poderes" y dictó una cautelar que restituye al intendente en sus funciones.

El peronismo recuperó Fraile Pintado en las elecciones 2023, cuando ganó José "Ruly" Cardozo. Pero por sus manejos en la gestión, un sector del peronismo se distanció y ahí empezó la tensión.

El jefe comunal jujeño acumuló denuncias y decisiones que sumaron los tres cargos por los que la oposición logró aprobar el inicio del juicio político.

La Sala Acusadora del Concejo lo suspendió por tres cargos. Los más graves son los de propuestas indecentes a empleadas municipales, acoso por parte de funcionarios y despedidos sin el procedimiento correspondiente", sostuvo la concejal Melisa Russito ante la consulta de Clarín , que integró la lista del peronismo con Cardozo, pero se alejó el año pasado.

Uno de los testimonios más fuertes, que quedó filmado, fue el de la exsecretaria Amanda Mendoza, quién describió el acoso al que fue sometida. Otra empleada, de apellido Fernández, tenía mensajes de acoso en su teléfono y denunció que el propio intendente se lo sacó y le borró todo el teléfono.

A estos casos, los concejales sumaron que desde enero el jefe comunal no le paga el sueldo a los 22 empleados del Concejo Deliberante y que no respondió los más de 50 pedidos de informes sobre la gestión 2025 y 2026.

Con dos votos del peronismo disidente, más dos de la UCR, la oposición logró cuatro votos en un Concejo Deliberante de seis integrantes. Suspendieron al intendente y pusieron fecha para el juicio político el 9 de diciembre.

Este lunes la concejal Russito intentó asumir la intendencia tras la suspensión de Cardozo. Custodiada por la Policía provincial, Russito se acercó a la Municipalidad mientras personal que responde al intendente gritaba desde el interior.

Ante la imposibilidad de acceder a la sede comunal, regresó al Concejo Deliberante, donde el nuevo titular del cuerpo, Marcelo Illanes, le tomó juramento formal como intendenta interina. Russito radicó luego una denuncia contra Cardozo en la Seccional N° 40 por cerrar la comuna, paralizar las actividades y concentrar al personal dentro del inmueble municipal.

A la par, el jefe comunal suspendido recurrió a la Justicia provincial mediante una medida cautelar para intentar anular lo actuado por los concejales y mantenerse en su puesto. Y lo logró. La Justicia notificó al Concejo Deliberante en la mañana del martes y Cardozo volvió al cargo.

"¿Qué significa eso a lo criollo? Que decidió frenar provisoriamente los efectos de la suspensión del intendente y ordenar que vuelva a sus funciones mientras se analiza el conflicto. Pero atención: esto no significa que el intendente haya ganado definitivamente el juicio político, ni que haya sido declarado inocente de todas las denuncias. La propia resolución es provisoria. La Justicia todavía tiene que resolver el fondo de la cuestión", posteó Russito.

Lo cierto es que la oposición tiene cinco días hábiles para apelar la cautelar y confirmaron a este diario que lo harán.

Fuente: Clarín