MADARIAGA: Denunció descuentos indebidos de una mutual que nunca contrató

MADARIAGA





Un jubilado de 69 años denunció en la Estación de Policía Comunal de General Madariaga que sufrió descuentos en su recibo de sueldo por aproximadamente 100.000 pesos correspondientes a mutuales que asegura no haber contratado.





El hecho se conoció a partir de una presentación realizada este 3 de noviembre de 2026, en la que el vecino relató que el conflicto comenzó tras advertir cargos de una entidad denominada AMUPAP —que se encontraría dada de baja desde 2023— y notar la retención automática de dinero por parte de otras mutuales en sus haberes.





De acuerdo con la exposición policial, el damnificado ya había efectuado un reclamo ante la Oficina de Defensa del Consumidor y acudió a su entidad bancaria para intentar frenar los débitos automáticos, aportando comprobantes de las gestiones y movimientos de su cuenta. La causa quedó radicada para su investigación y determinación de responsabilidades.