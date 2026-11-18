MADARIAGA

El jinete permanece internado en el Hospital San Martín de La Plata, donde continúa bajo cuidados médicos. Está despierto y consciente, aunque su estado sigue siendo delicado debido a las complicaciones abdominales y una bacteria en sangre.





La evolución de Luis Prátula muestra señales alentadoras. Su familia difundió este martes 17 de noviembre una nueva actualización sobre su estado de salud y confirmó que, luego de pasar una buena noche, los médicos decidieron retirarle el respirador que le habían colocado después de la última intervención quirúrgica.





Según el parte compartido por sus allegados, el reconocido jinete se encuentra despierto, consciente y puede hablar. Se trata de una noticia positiva dentro de un cuadro que todavía requiere especial atención.





Sin embargo, su situación continúa siendo delicada. Prátula permanece con el abdomen abierto y recibe tratamiento por una bacteria detectada en sangre, por lo que los riesgos siguen siendo elevados. Por este motivo, la familia pidió respetar la restricción de visitas para evitar posibles contagios y favorecer su recuperación.





El accidente ocurrió el 29 de octubre, durante una jineteada en la categoría Grupa de la Fiesta del Talar, en General Madariaga. En plena competencia, el caballo lo golpeó y lo aplastó, provocándole una fractura de pelvis y complicaciones abdominales.





Tras el episodio fue trasladado en un vuelo sanitario al Hospital San Martín de La Plata, donde continúa internado. Prátula es oriundo de Tres Arroyos y cuenta con una destacada trayectoria en el ambiente de la doma: fue bicampeón del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.





Finalmente, sus familiares agradecieron las numerosas muestras de afecto, los mensajes de acompañamiento y las oraciones recibidas durante estos días. También pidieron seguir acompañándolo en este proceso, mientras continúa su recuperación.