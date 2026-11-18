Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) le enviaron este miércoles un mensaje al Gobierno: sin acuerdos por el presupuesto 2027 ni por los lugares en el Consejo de la Magistratura, no habrá respaldo parlamentario. Los diputados alineados con ambos mandatarios se negaron a dar quorum y provocaron la caída de la sesión en la que el oficialismo pretendía avanzar con la ley Malvinas y convertir en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los legisladores se encargaron de que el mensaje quedara a la vista. Los representantes cordobeses y santafecinos ingresaron al recinto, pero permanecieron de pie, sin ocupar sus bancas. Desde el estrado, el presidente de la Cámara, Martín Menem , intentó convencerlos de que se sentaran. “Faltan dos minutos” , les advirtió mientras se agotaba la media hora reglamentaria para reunir el quorum.

Los diputados no se movieron y la sesión terminó por caerse pasadas las 12.30 con 126 diputados presentes, tres menos del número necesario.

“Que sepan que no tienen el quorum sin nosotros” , lanzó a LA NACION un referente del cordobesismo. “No nos dieron ninguna respuesta a nuestros reclamos”, sintetizó.

La única diputada cordobesa que se sentó fue Alejandra Torres , que mantiene una buena sintonía con la Casa Rosada.

El principal motivo de la disputa es la distribución de los cuatro lugares que le corresponden a Diputados en el Consejo de la Magistratura , el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces.

Dos bancas corresponden a la mayoría, una a la segunda minoría y la restante a la tercera minoría. La Libertad Avanza (LLA) postuló a Nicolás Mayoraz y Gonzalo Roca para los dos primeros lugares, mientras que el peronismo propuso a Guillermo Michel para el tercero. La pelea se concentra en la cuarta banca, que Provincias Unidas (PU) reclama para Juan Brugge por sus 18 diputados.

Sin embargo, en los últimos días circuló la posibilidad de que Pro, que cuenta con 12 legisladores, alcance un acuerdo con el oficialismo para postular a Florencia De Sensi , aliada a Cristian Ritondo. Esa alternativa generó malestar entre los gobernadores, que sostienen que el lugar corresponde a PU por ser la tercera minoría.

En paralelo, el diputado de Pro, Álvaro González , buscaba respaldo entre su bloque y PU para revalidarse en su banca del Consejo de la Magistratura. La puja dentro de su bloque, que buscaba correrlo de ese lugar, hizo que este mediodía decidiera no apoyar la sesión. González es un aliado de Horacio Rodríguez Larreta . El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que acompaña al legislador porteño, tampoco dio quorum.

El reclamo de Pullaro y Llaryora también alcanza las negociaciones por el presupuesto 2027, que obtuvo dictamen ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Los gobernadores cuestionan que sus planteos no hayan sido atendidos durante la discusión del proyecto, pese a que sus legisladores suelen acompañar al Gobierno en votaciones clave.

Exigen que Nación salde las deudas previsionales con sus provincias, así como obras e infraestructura vial.

A esa lista se suma el pedido para avanzar con un nuevo régimen de biocombustibles , cuyo tratamiento quedó frenado en comisión después de las objeciones de Pro. La iniciativa es de especial interés para Córdoba y Santa Fe, dos de las principales provincias productoras.

La decisión de Llaryora y Pullaro dejó al oficialismo sin una sesión clave para su agenda legislativa.

Dejó en suspenso el tratamiento de la ley Malvinas, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo y principal apuesta del oficialismo para la jornada.

El proyecto no terminaba de convencer ni a sus aliados ni a algunos sectores del propio Gobierno. Ayer circuló un nuevo borrador con modificaciones para acercar posiciones, pero el oficialismo todavía no tenía garantizados los votos para aprobar todos sus capítulos.

Además de la ley Malvinas y la reforma del Banco Central, el temario incluía acuerdos comerciales, el traspaso de competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires y modificaciones al régimen de las pymes. El episodio dejó en evidencia el peso que conservan los gobernadores en un Congreso donde el Gobierno necesita negociar para avanzar con sus proyectos.

Fuente: La Nación