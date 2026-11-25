El ministro de Economía, Luis Caputo , reaccionó este miércoles al índice de actividad económica de la Argentina, que en septiembre registró un repunte mensual solo del 1,1%, según el estimador mensual de actividad económica (EMAE) del Indec. “La definición de recesión técnica es casi arbitraria” , consideró el titular del Palacio de Hacienda luego de que analistas señalaran que la variación negativa respecto del período previo configura ese escenario.

Caputo comparó la medición argentina con la que se realiza en Estados Unidos. “El National Bureau of Economic Research tiene en cuenta la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca... Eso es mucho más razonable”, opinó.

Y siguió: “Cuando miramos el caso de la Argentina, la realidad es que, en el segundo trimestre —en agosto y septiembre— la economía ya recuperó 1,5% —0,4% en agosto y 1,1% en septiembre—, y el número de julio es lo que en jerga se conoce como un outlier , un número fuera de lo común”.

Caputo atribuyó la caída del 2,5% de julio a “la suba del gas, las lluvias y el Mundial”. “Dio un número raro” , dijo en diálogo con A24 .

Volvió a destacar los resultados de los últimos dos meses, que, según dijo, “ya dejaron un arrastre positivo”. “Estamos discutiendo crecimiento. Hasta hace cuatro años discutíamos que había que salir corriendo. Está bueno que esto sea una discusión”, subrayó.

Consultado acerca de sectores que se vieron más afectados por el modelo oficialista, Caputo indicó: “La diversidad de los sectores es clara, cierto, y es natural que así pase”.

“En la Argentina hay un montón de sectores con ventajas comparativas que los teníamos castigados y después nos comíamos el cuento de que no había dólares”, dijo y agregó: “Ahora le dimos impulso a esos sectores, que juegan a favor del resto de los sectores porque son los que hacen que haya sobrantes de dólares; nos permitió salir del cepo, darle estabilidad a la economía y, sobre todo, darle previsibilidad. De todo eso, un comerciante, un empresario, se beneficia. Ahora bien, venimos de décadas de historia en las que el empresario y el comerciante se acostumbraron a otro modelo que no estaba basado en la estabilidad”.

Fuente: La Nación