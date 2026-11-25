El calor ganará intensidad hacia el fin de semana en Buenos Aires , con una sucesión de jornadas cuyas temperaturas máximas superarán los 30°C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad de Buenos Aires , el domingo 29 de noviembre será el día más caluroso de la semana, con una máxima de 34°C .

Antes de ese pico habrá una baja transitoria de las marcas durante el jueves. A partir del viernes, el termómetro volverá a subir y el ambiente cálido se mantendrá hasta el comienzo de diciembre. La previsión para la Ciudad no contempla precipitaciones en ninguno de los días del período informado .

El SMN prevé que el domingo 29 registre una mínima de 22°C y una máxima de 34°C en CABA , el valor más elevado del pronóstico extendido. El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitación del 0% y vientos de 13 a 22 km/h .

El ascenso será gradual durante los días previos. El viernes 27 , la máxima alcanzará los 31°C , mientras que el sábado 28 llegará a los 33°C .

Las mínimas también aumentarán: pasarán de 19°C el viernes a 21°C el sábado y 22°C el domingo . Así, el fin de semana combinará tardes calurosas con temperaturas más elevadas durante las primeras horas del día.

Para este miércoles 25 de noviembre , el organismo anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 29°C , con cielo despejado en los períodos diurnos consignados y sin lluvias.

La temperatura prevista será de 21°C por la mañana, 29°C por la tarde y 24°C por la noche . Los vientos tendrán velocidades de 13 a 22 km/h durante la mañana y de 23 a 31 km/h por la tarde . Para la noche, el cuadro incluye ráfagas de entre 42 y 50 km/h .

El jueves 26 ofrecerá un descenso transitorio, con una mínima de 15°C y una máxima de 27°C . Será la jornada con las temperaturas mínima y máxima más bajas del período mostrado.

Durante ese día se esperan 20°C por la mañana, 27°C por la tarde y 23°C por la noche , también sin precipitaciones. Los vientos serán de 23 a 31 km/h en la madrugada y de 13 a 22 km/h durante el resto de la jornada .

25 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 40-70 mm (NEA) 🟨 20-40 mm (Cuyo) 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ​🌬️ Viento 🟨 30-45 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h (costa bonaerense) 🟨 40-70 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h (Patagonia) 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/fCVvBJREG4

El viernes 27 marcará el regreso de las temperaturas por encima de los 30°C. El pronóstico indica 19°C de mínima y 31°C de máxima , con cielo parcialmente nublado y vientos de 13 a 22 km/h .

El sábado 28 , la mínima subirá a 21°C y la máxima alcanzará los 33°C . La jornada tendrá períodos de sol y nubosidad, sin precipitaciones previstas.

Para ese día, los vientos soplarán a 7 a 12 km/h durante la madrugada y la mañana , y a 13 a 22 km/h durante la tarde y la noche . Después llegará el pico del domingo, con los 34°C anticipados para la ciudad.

Fuente: La Nación