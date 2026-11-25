Una mujer que vivía al lado de una fábrica de cosméticos y productos de limpieza denunció que los ruidos, los olores y las vibraciones del establecimiento habían alterado su vida cotidiana. Después de varios años de reclamos, la Justicia le dio la razón y ordenó una indemnización total de casi $53 millones , tras elevar a $30 millones el monto por daño extrapatrimonial.

El conflicto se originó por el funcionamiento diario de las máquinas utilizadas en los procesos de fabricación . Según sostuvo la demandante, los equipos generaban sonidos constantes y olores intensos que llegaban hasta su vivienda y afectaban su descanso y el de su familia .

La Cámara confirmó que la actividad industrial superaba los límites de tolerancia que una persona debe soportar en una zona residencial. Además, ordenó a la empresa tomar las medidas necesarias para terminar con las molestias y acreditar que cumplía con las exigencias ambientales.

Durante el proceso judicial, un ingeniero industrial inspeccionó los equipos de refrigeración y compresión utilizados por la fábrica. En sus mediciones detectó que el ruido alcanzaba los 59 decibeles , frente a los 50 decibeles del ruido de fondo. La diferencia superaba el límite establecido por la normativa técnica utilizada para evaluar este tipo de molestias.

Una perito química también examinó el lugar y constató un intenso olor amoniacal , además de la presencia de otras sustancias orgánicas volátiles. En su informe señaló que la empresa no contaba con la documentación correspondiente a la Licencia de Emisiones Gaseosas y que tampoco había acreditado el mantenimiento de los filtros de carbón activado .

La discusión llegó incluso a la metodología utilizada para identificar los olores. La empresa cuestionó que la especialista recurriera al olfato , pero la perito explicó que se trata de un método reconocido en química y que existen procedimientos normalizados para la detección e identificación de sustancias.

A esas pruebas se sumó una inspección ocular de los jueces . Allí comprobaron que el sonido de las máquinas superaba lo que podía considerarse una molestia habitual para una persona con sensibilidad media, especialmente porque los equipos funcionaban todos los días y durante gran parte de la jornada.

Al analizar el caso, la Cámara aplicó el artículo 1973 del Código Civil y Comercial , que regula las molestias ocasionadas por actividades realizadas en inmuebles vecinos. La norma establece que los ruidos, olores, vibraciones y otras inmisiones no deben superar la normal tolerancia, teniendo en cuenta las características del lugar.

Los jueces aclararon que contar con una autorización administrativa para desarrollar una actividad no significa que una empresa pueda generar molestias sin límites . Si estas superan lo que corresponde soportar según las condiciones de la zona, pueden dar lugar a una indemnización y a medidas para hacerlas cesar.

En la resolución, el tribunal también tuvo en cuenta las consecuencias psicológicas que atravesó la mujer. El informe pericial determinó que presentaba un trastorno de estrés postraumático moderado y crónico, con una incapacidad psíquica del 20%.

Por ese motivo, se mantuvo el reconocimiento de $1.300.000 para cubrir un tratamiento psicológico de 24 sesiones semanales durante un año . Además, la Cámara consideró insuficiente la suma fijada en primera instancia por daño extrapatrimonial y la elevó de $20 millones a $30 millones .

El fallo también confirmó la condena por los restantes daños y perjuicios , por un monto de $22.860.000 , y ordenó que la fábrica adopte las medidas necesarias para eliminar los ruidos y olores que afectaban a la vivienda. Finalmente, la indemnización total que ordenó la Justicia fue de $52.860.000 y, además, la empresa deberá acreditar el cumplimiento de las exigencias ambientales, entre ellas contar con el Certificado de Aptitud Ambiental y la licencia correspondiente para las emisiones gaseosas.

Fuente: TN