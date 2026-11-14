Los Pumas vencieron a Italia, pero volvieron a ser un equipo ordinario

La última acción resume lo que fue el partido. Italia tuvo un penal pasando la mitad de la cancha para buscar el line y maul, pero el envío de Paolo Garbisi se fue por línea de fondo. Los Pumas se quedaron con la victoria, pero antes por fallas del rival que por mérito propio. El resultado tiene valor en el hecho de haber cortado una racha de cinco encuentros seguidos sin ganar e inflarse de confianza para encarar los últimos dos duelos del año, que demandarán una exigencia mucho mayor a la que imprimió la Azzurra. Pero de ninguna manera representa un salto cualitativo respecto de la derrota en la semana previa ante Irlanda.

A la hora de analizar la esencia por sobre forma, la victoria 19-14 ante Italia en Génova, en la segunda fecha del segmento europeo del Nations Championship, resulta una continuidad de la goleada sufrida en Dublín , considerado el peor partido del ciclo Contepomi en los Pumas. No quedó mucho por rescatar.

Los Pumas salieron al estadio Luigi Ferraris con una camiseta con bastones celestes y blancos verticales, en homenaje a los 40 años de la gesta de la selección de fútbol en México 86. Sólo le faltaba el escudo de la AFA. Sin publicidad en el pecho, sin el apellido en el dorsal, hasta el logo vintage de Le Coq Sportif remitía a aquella época. El césped de la cancha más antigua de Italia lucía todavía las líneas del círculo central y las áreas de cuando juegan la Sampdoria y el Genoa. La reminiscencia al fútbol se extendió también al partido. Los italianos, que llegaban también bajo presión tras cinco derrotas al hilo, lo jugaron como un clásico , algo que no se condice con las realidades de ambos: la Argentina sumó su 10ª victoria seguida entre sí y se impone 19-5 en el historial (más un empate).

Ni siquiera durante la primera mitad del segundo tiempo, cuando encontraron algo de fluidez en su juego, marcaron dos tries y se alejaron en el marcador (19-7 a los 20) jugando con un hombre de más, los Pumas lograron afianzarse. Porque en la salida siguiente, Manuel Zuliani pescó su enésima pelota, ganó un penal y volvió a causar desconcierto en las filas albicelestes, como en casi todo el partido: tras esa acción sobrevinieron una serie de penales, line-outs y mauls que terminaron con dos amarillas para la Argentina y try-penal para Italia, que a falta de 15 se ponía a tiro de try (19-14).

Con un jugador menos durante diez minutos y dos menos por cuatro, los Pumas tuvieron el mérito de tacklear y bancar los intentos de Italia, que de todos modos equivocó los caminos, algo que también fue una constante todo el encuentro. Con muchas bajas de peso, el equipo de Gonzalo Quesada sintió la presión por volver a la victoria y la forma que había mostrado en el Seis Naciones con victorias ante Inglaterra y Escocia , pero estuvo todavía más impreciso e indisciplinado que los argentinos. Los 16 penales por lado dan cuenta del desorden general (y también de la falta de conducción del georgiano Amashukeli). Los cinco line-outs perdidos por parte de los italianos (contra uno de los Pumas), muchos de ellos en extremo ataque, explican también el resultado final.

Zuliani fue una pesadilla en el juego en el suelo, donde los Pumas volvieron a fallar. Muy lejos parecen haber quedado esos dos primeros años de Contepomi, cuando los Pumas tenían la capacidad de generar peligro desde cualquier parte de la cancha, desde cualquier acción de juego. El primer quiebre llegó a los 3 minutos del segundo tiempo, un buen ingreso de Rubiolo que luego se diluyó por un knock-on de Benítez Cruz. Sirvió para que los Pumas tomaran confianza y a partir de allí sobrevinieron los mejores minutos. Incluso en ese lapso debieron haber marcado más puntos, de no ser porque Albornoz no sacó al touch un penal y por un knock-on de Piccardo tras un scrum en ataque.

El scrum era todo un desafío para los Pumas ante un equipo que basa su juego en esa formación y que dispuso una primera línea mucho más experimentada que la argentina. En el primer tiempo fue una complicación y en cinco oportunidades forzaron tres penales y un free-kick. De uno de ellos, apenas iniciado el partido, llegó la conquista de Ioane. Otra vez, una incursión dentro de las 25, un try. Con los ingresos de Sclavi, Bosch y Vivas, el scrum estuvo mucho más sólido.

Entre los puntos altos, otra vez Mateo Carreras fue el mayor factor de desequilibrio y volvió a apoyar en una buena combinación colectiva luego de un line-out en ataque. También se destacó Bautista Delguy en el juego aéreo, aunque como fullback falló en la cobertura del primer try y como segundo conductor. Rubiolo fue el mejor de los forwards, Petti robó dos line-outs, Wenger fue para adelante con la pelota pero sufrió en el scrum. Ni Scelzo ni Isa lograron darle inercia a los avances argentinos.

En sintonía con los dos medio-scrums, Albornoz no tuvo la capacidad de darle orden al equipo. Salvo la mencionada excepción, utilizó muy bien el pie. Fue uno de los tres amonestados y los Pumas acumulan ocho amarillas en los últimos tres partidos. Otro ítem preocupante.

De nuevo en igualdad numérica, los Pumas tuvieron la oportunidad de cerrar el partido en los últimos cinco minutos. Gonzalo García tuvo un ingreso negativo (Benítez Cruz tampoco había ofrecido una conducción sólida) y con una carga que se fue directamente afuera le dio una nueva chance a Italia. Lorenzo Cannone quebró dos tackles con facilidad e Italia ganó un penal y la chance de ir al line y maul. Garbisi falló. Los Pumas respiraron aliviados. Pero no hubo festejos, apenas una mueca de alivio.

El sábado será el turno del examen más difícil del año. En el Stade de France los espera el local, campeón del Seis Naciones, que viene de derrotar al campeón del mundo en una batalla no tan vistosa pero electrizante. Un partido que estuvo en las antípodas del jugado en Génova. Los Pumas están obligados a elevar sensiblemente su nivel de intensidad. La urgencia por defender o intentar recuperar la pelota brilló por ausencia ante Italia. Es el primer aspecto a corregir. Sin ese plus de energía, los Pumas son un equipo ordinario.

Italia: Tommaso Allan; Ange Capuozzo, Paolo Odogwu, Leonardo Marin y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Stephen Varney; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Ross Vincent; Federico Ruzza y Nicolo Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera (c) y Danilo Fischetti.

Cambios: ST 15m, Gianmarco Lucchesi por Nicotera, Muhammad Hasa por Fischetti y , Enoch Okapi Gyamfi por N. Cannone; 16, Marco Ricconi por Ferrari; 29, Federico Mori por Odogwu; 35, Alessandro Ortombina por Ruzza y Alessandro Garbisi por Varney.

Argentina: Bautista Delguy; Rodrigo Isgró, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo y Pablo Matera (c); Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Bautista Bernasconi y Boris Wenger.

Cambios: ST 4m, Juan Martín González por Moro; 11, Mayco Vivas por Wenger, Joel Sclavi por Moreno y Gonzalo García por Benítez Cruz; 13, Facundo Bosch por Bernasconi; 15, Efraín Elías por Petti Pagadizábal y Facundo Isa por Scelzo.

PT: 5m, gol de Allan por try de Ioane (I); 39, gol de Albornoz por try de Bernasconi (A).

ST: 14m, try de Isgró (A); 20, gol de Albornoz por try de Carreras (A); 24, try-penal (I).

Amonestado: 18m, Okapi Gyamfi (I); 22, Sclavi (A); 24, Elías (A).

Cancha: Stadio Luigi Ferraris, Génova.

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Fuente: La Nación