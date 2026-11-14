Los pingüinos de Magallanes empezaron a nacer en la Patagonia y un biólogo cuida en soledad a 300 pichones

Todos los días, cuando el otoño se despide y arranca la primavera, Juan Cruz Martín se levanta, va a su trabajo, carga el kayak en la camioneta, maneja cinco kilómetros y estaciona en la costa. Arrastra el kayak hasta el mar y navega más o menos media cuadra en aguas a cuatro grados. Llega a una isla . Se llama “Quiroga”. Arranca a trabajar. Chequea todo (peso, tamaño, estado general, salud) de la colonia de pingüinos de Magallanes que viven ahí . Juan Cruz Martín tiene 29 y todos los días trabaja solo.

En cierto momento de la charla, al pedirle que explique lo que pasa en estos días de mediados de noviembre (“ ¿Qué sentís cuando los pichones rompen el cascarón delante tuyo? ”), el biólogo, becario doctoral del Conicet en el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado (Universidad Nacional Patagonia Austral), lloró .

“ Es lo más lindo . De todo el trabajo, es lo más lindo”, pronunció, y por las dudas prefirió avisar: “Este año me agarra melancólico. Es mi último año de trabajo de campo porque ya tengo que escribir la tesis. Ayer, justo vi un pichón nacer. Es lo más hermoso. Lo esperé un montón. Me emociona. Pensaba que quería trabajar en esto, pero verlos nacer y ver cómo salen del huevo, no sé, no lo puedo comparar con nada. No se parece a ninguno de los escenarios que imaginé jamás”.

Los pingüinos de Magallanes se cuentan no de a uno sino de a dos. “En parejas reproductivas” , precisó Martín. Los individuos que todavía no se reprodujeron tienen una vida (cómo decirlo) “salidera” o de marcada independencia: “Se reproducen al cuarto o quinto año de edad, pero cuando tienen 2 o 3 años, ya son considerados adultos, sólo que todavía no se reprodujeron. El tema es que los adultos no reproductivos juveniles y los que están en condiciones de reproducirse pero todavía no lo hicieron, son difíciles de contar porque van y vienen . Contamos, entonces, las parejas reproductivas”.

De esas, en Argentina se estima más de un millón . Y en la colonia que observa con dedicación Martín, unas mil. Y en el grupito de elegidos-rotulados en la nuca con un microchip que luego el biólogo lee con un escáner, 300. O sea, 600 individuos . “¡Llegamos a tener pingüinos de 30 años, incluso!”, se enorgulleció Martín, antes de aclarar que el promedio de vida es 22, una de las especies de ave más longevas .

Además, son perfectos centinelas , apuntó; “centinelas de lo que le pasa al planeta”. Porque si las condiciones del mundo cambian, todo el mundo mira a los pingüinos, una de las especies que más claramente manifiestan cualquier impacto en el mar . Entre el cambio climático con calentamiento global acelerado incluido y los innegables efectos de la ya tediosa corriente meteorológica El Niño , su mera existencia y la de sus observadores no es menor.

“El trabajo de campo que hago se centra en la especie de pingüinos más predominantes de Argentina , que son los que todos acá tienen en el imaginario cuando se piensan en un pingüino. Mi trabajo empieza cuando ellos vuelven de la migración que hacen en verano y otoño. Salen en busca de alimento, hacia el lado de Buenos Aires, Uruguay y Brasil, donde el agua es un poco más cálida”, repasó el biólogo.

“Después, cuando vuelven a las colonias (podría ser la de isla Quiroga o cualquier otra, como la famosa reserva de Punta Tombo, en Chubut), tenemos un escáner que nos sirve para saber si es Juanito o Fulanito”, contó. Por supuesto, varios tienen nombres . Con un amor sobradamente parental, Martín los bautizó : “¡Los nombres los puse yo! Uno se llama Ariel, bueno, porque tengo un hermano gemelo que se llama así. Otro, Pedro; otro Patalín, porque tenía una patita mala. Y hay uno ( risas ) al que le decimos 'Pichón cariñocito'. Es que los pichones no se dejan agarrar, en general, pero este venía”.

Las hembras se hacen desear y nadie las nombra . Llegan después (a fines y no a mediados de septiembre), cuando los machos que volvieron de la migración ya prepararon el nido. El trabajo, en ese momento, consiste en analizar el desagregado de una suerte de Tinder : “Marcamos quién formó pareja con quién. Los seguimos toda la temporada. Vemos cuando ponen el huevo para estimar la fecha y el tamaño de los huevos, con la intención de ver si hay variaciones. Ahí empieza el trabajo fuerte y por eso no hay tiempo de nombrar a las hembras ni nada. Tienen, en cambio, un número código único, que es como un DNI ”.

Ahora somos una hembra en el nido. Hay un tipo, un becario doctoral que se pasea tejiendo y destejiendo, a la espera de que los huevos maduren de una vez. Son 38 largos días. Pero “en la incubación los dejamos tranquilos”, aseguró el biólogo.

Aunque el seguimiento se hace sobre 300 parejas, “a lo largo de la temporada, muchos se van perdiendo, sea porque mueren como porque directamente no vuelven de la migración. No es inusual que aparezca un predador : que se los coma un perro, un puma, un zorro”. Lo mismo les espera a los pichones, e incluso a los huevos: “Se los comen las mulitas, las gaviotas, hay un montón de predadores. La pérdida en la colonia es mayor en los pichones que en los adultos”.

“Eso es exactamente lo que está pasando ahora. Primero asoma el pico de un pichón; al día siguiente, de dos; y después, de 20, y así. Se vuelve exponencial ”, explicó Martín con fascinación. Son aproximadamente 300 pichones porque aunque cada pareja pone dos huevos, más o menos la mitad muere o algún otro los engulle . Pero son 300 y Martín les dará atención personalizada a todos.

“Los observamos. Para eso, cuando nacen se los sacamos. Les medimos el largo y ancho del pico y el ancho de una pata y también el largo de un ala. Los pesamos. Con eso estimamos su crecimiento. Los pesamos cada cuatro días ”, sentenció.

Como no rompen el cascarón todos a la vez, no habrá que pesar a los 300 individuos los mismos días. Sin embargo, suena abrumador: “ Sí, un poco es un delirio . Son muchas horas de trabajo y lo hago solo, más allá de que hay una fundación acá, 'Conociendo nuestra casa', que enseña flora, fauna y cultura del lugar a niños locales y a veces cruzamos a la isla con ellos. Capaz les pido que los pinten -porque a los pichones hermanos les pintamos las alitas de colores- o que me ayuden a pesarlos”.

Pero Martín mayormente trabaja solo. Agarra su regla y los mide . Lo picotean y a veces lo lastiman. No le molesta demasiado, salvo por la razón detrás de ese hecho. Y es que, aunque desde 2023 (cuando arrancó su beca en Santa Cruz) se presentaron varios aspirantes e interesados para sumarse a este equipo de trabajo, el actual desfinanciamiento del sistema científico dejó vacías o rengas muchísimas áreas de investigación en todo el país y, dado ese marco, las noticias no fueron buenas: “Es un garrón pasar por esto. El sistema no está funcionando y, en este tiempo, no entró nadie a beca ”.

En el comienzo de esta historia, hay que imaginar a un estudiante de biología de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, que se fue a estudiar Biología a la UBA , en CABA: “Una vez que me dieron el título, pedí beca, con la idea de venirme para acá. Lo que yo sabía y lo supe de toda la vida es que quería trabajar con pingüinos . Me parece un animal fantástico. Eran aves que buceaban y no volaban y que eran capaces de vivir meses en el agua sin tocar tierra. Me parecía fascinante y era algo de lo que yo quería saber mucho más”. En el final de esta historia, la misma persona, años después, entendió que, dada la situación económica del sector, no le quedará otra que volantear.

“Para mí, esto que hago es importante porque me hago preguntas y puedo responderlas. A nivel país y sociedad, también es importante porque los pingüinos son centinela de la salud del mar . Está probado que, si al mar le pasa algo, los pingüinos sin dudas van a estar mal”, repitió.

Y la respuesta “es directa”, siguió: “Vamos a ver qué pasa ahora con el Niño , en este sentido. Lo que estoy haciendo en mi tesis es ver la consistencia individual en las estrategias reproductivas de estos pingüinos. No sólo veo el tamaño de los huevos sino la formación de parejas, si cambia el crecimiento de los pichones; si es más lento o más rápido; la temperatura de incubación de los huevos, que está muy asociada a la temperatura del ambiente, y así. En un contexto de cambio climático, aunque digan que no existe , quiero ver si los pingüinos están cambiando conforme el planeta varía . Es una forma de informar a la sociedad qué le está pasando al mundo”.

Aunque considera que la ciencia “le da voz a los que no tiene voz” y que “si uno no informa, a nadie le va a importar”, Martín ahora entiende que su amor por la ciencia quizás no le sea suficiente para vivir: “En un principio tenía mucha felicidad y al día de hoy sigo con las mismas ganas, pero la situación del país, tener el mismo sueldo hace dos años y que no alcance, tener que dar clases particulares o hacer otros trabajos para un mínimo ahorro que me permita comprarme algo o salir de vacaciones, bueno, no sé si quiero eso. Es una pena. Alguien me decía ' hacer lo que te gusta tiene su precio '. Pero resulta que es altísimo. No quiero apenas llegar a fin de mes. Yo solo vivo”.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín