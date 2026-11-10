Los mensajes de despedida al joven que fue encontrado muerto en un canal de Bragado: “Le arrebataron la vida”

El cuerpo de Ezequiel Caraballo , de 27 años, fue encontrado este lunes en un canal de la zona rural de Bragado , después de que su familia denunciara su desaparición.

Tras la trágica noticia, sus familiares y amigos lo despidieron en las redes sociales con mensajes de dolor y pedidos de justicia. Por el crimen hay dos hombres detenidos .

Una de las publicaciones fue compartida por una de sus allegadas, quien pidió que el caso no quede impune. “ ¡Que no quede como siempre en la nada! Yo quiero justicia por Ezequiel Caraballo . Que paguen hasta el último día de sus vidas”, escribió.

El escrito fue publicado junto a una foto de Ezequiel, donde la mujer expresó el dolor de sus allegados y reclamó: “ Le arrebataron la vida. Justicia por Ezequiel. Siempre en nuestro corazón”.

En su cuenta de Facebook, otra chica le dedicó unas palabras al joven. “Siempre, siempre vas a ser parte de nuestra infancia y familia, Pela. Encontrá esa paz ”, publicó. Y agregó: “¿A quién no hiciste reír en el barrio? Se te va a extrañar ”.

Por su parte, otra de sus amistades también se sumó a las despedidas. “Q.E.P.D., amigo. Vuela alto. Justicia, por Dios”, escribió.

La investigación comenzó este sábado, cuando Nicolás, hermano de Ezequiel, denunció que el joven se había ido de su casa y no había vuelto . A partir de esa presentación, la Policía desplegó un operativo para dar con su paradero en la localidad de Mechita.

Sin embargo, la causa dio un giro cuando comenzó a circular un audio de WhatsApp en el que una persona describía un supuesto asesinato y mencionaba detalles sobre la mutilación de un cuerpo . El mensaje se viralizó rápidamente y llegó hasta los investigadores.

A partir de esos elementos, los rastrillajes se extendieron hasta el canal República de Italia, también conocido como canal Cafiero. El lunes, cerca de las 14, los bomberos encontraron los restos en las inmediaciones del puente Larrea , en el partido de Alberti, a unos 10 kilómetros del lugar donde, según las primeras hipótesis, habrían arrojado el cuerpo.

El cadáver presentaba mutilaciones en distintas partes del cuerpo , entre ellas las extremidades inferiores y las manos. También tenía heridas cortantes en la cabeza y el abdomen . Los estudios forenses buscan establecer cómo se produjeron las lesiones y cuál fue la mecánica del homicidio.

La principal línea de investigación apunta a un presunto conflicto por el robo de herramientas . Según las primeras averiguaciones, el episodio habría ocurrido en una casa de la calle Parodi, ubicada en el barrio Colonia de Mechita, donde Caraballo habría tenido una discusión con dos hombres de su entorno .

Los investigadores analizan si el joven había tomado herramientas que pertenecían a esas personas y si ese episodio desencadenó la agresión que terminó con su muerte.

Una cámara de seguridad habría registrado un forcejeo entre dos hombres y la presunta víctima . Ese material forma parte de las pruebas que buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición.

En el avance de la investigación también se realizó un allanamiento en la propiedad señalada. Allí se secuestraron distintos elementos, entre ellos prendas de vestir y un cuchillo, que fueron incorporados a la causa para ser sometidos a peritajes.

Por el homicidio hay dos hombres detenidos , ambos vinculados al entorno de la víctima. Según trascendió en medios locales, uno de ellos vivía con Caraballo en la casa de la calle Parodi, mientras que el otro sería oriundo del Gran Buenos Aires y se había instalado recientemente en la zona.

Los sospechosos fueron trasladados a Mercedes para ser indagados . La Fiscalía solicitó que se formalicen sus detenciones y ahora busca determinar qué participación tuvo cada uno en el ataque.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes. La Justicia todavía debe completar distintas pericias y establecer cómo se produjo el asesinato.

Fuente: TN