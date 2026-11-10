Condenaron a 23 años de prisión al asesino del kiosquero de Mar del Plata: también había cometido diez robos

Un año y ocho meses después del asesinato del kiosquero Cristian Velázquez en Mar de Plata , el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de esa ciudad condenó a 23 años de prisión al principal responsable, Cristian Néstor Monje. El cómplice, Ignacio Sebastián Busto Nieto, fue sentenciado a 13 años y seis meses.

La víctima fue asesinada durante un asalto el 3 de febrero de 2025, cerca de las 15:30 en la avenida Jacinto Peralta Ramos al 700. Velázquez había sufrido cuatro robos previos y había sobrevivido a un intento de homicidio en abril de 2024.

Según informó La Capital de Mar del Plata este martes, el dictamen estuvo a cargo del juez Juan Facundo Gómez Urso . Las condenas se establecieron en un pacto entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas de los acusados. Además, Monje y Busto Nieto aceptaron un juicio abreviado, lo que les permitió reducir las penas.

De acuerdo con el medio citado, la declaración de una vecina del comercio permitió confirmar la participación de los acusados en el crimen.

La mujer vio llegar a los dos hombres en moto y sospechó que algo extraño ocurría. Al acercarse, uno de ellos salió apresurado y le dijo a su compañero que se fueran porque “venía gente”. En ese momento, escuchó el disparo y segundos después vio salir al segundo hombre con un arma oscura en la mano, que guardó en la bermuda. Al entrar al local, encontró a Velázquez tendido detrás del mostrador.

La testigo también notó las dificultades que tuvieron los delincuentes para escapar: la moto no arrancaba y debieron empujarla hasta ponerla en marcha. Otra persona corroboró esa secuencia y entregó un video grabado con su celular.

Esta y otras grabaciones muestran a Monje vestido con una camiseta del club Alvarado, gorra blanca y negra, short verde y zapatillas blancas. Busto Nieto llevaba puesta una remera gris de rayas, una bermuda amarilla y gorra negra.

Por otro lado, la Dirección Departamental de Investigaciones descubrió que la moto utilizada para el crimen había sido robada el 12 de agosto de 2024 y la patente que tenía no correspondía con la identificación original. La denuncia había sido radicada por una mujer.

El recorrido de los delincuentes continuó en dirección a República de Cuba, donde dejaron la moto. Dos hermanos de esa zona detallaron las características de la moto y los movimientos de los acusados. También revelaron que varios vecinos les aconsejaron deshacerse dela moto porque ya se sabía que había sido utilizada como transporte en el crimen.

La Policía localizó el rodado y así terminó con la detención de los ladrones. En un allanamiento, también secuestraron la ropa que vestían en el momento del robo. Además, se confirmó que la bala encontrada en el kiosco era compatible con un arma calibre 38 o similar.

El juez confirmó que los acusados fueron coautores del homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y el encubrimiento de la moto, según detalló La Capital de Mar del Plata .

Ignacio Sebastián Busto Nieto (31) fue condenado a 13 años y seis meses porque no tenía antecedentes penales y su participación fue “considerada menos agresiva”.

Cristian Néstor Monje (36), en cambio, recibió 15 años inicialmente, pero esta pena se unificó con otra condena de ocho años que recibió por 10 robos, algunos de ellos, agravados por el uso de armas. La condena quedó unificada en 23 años.

Fuente: TN