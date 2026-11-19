Mientras que algunas personas disfrutan de su intimidad y cuidan mucho su espacio personal, del otro lado están los que siempre andan armando planes y no dudan en que su hogar sea el punto de encuentro para disfrutar de unos vinos, preparar una parrilla o desayunar el domingo. En esa línea, la psicología analizó porqué algunos disfrutan recibiendo visitas en casa y nunca ponen mala cara a quienes llegan de sorpresa y los expertos coinciden en que gozan de extroversión y tienen necesidad de conexión social.

La psicología interpreta a quienes disfrutan abriendo las puertas de su hogar como personas con rasgos de extroversión, necesidad de conexión social y, en muchos casos, una búsqueda activa de validación o sentido de comunidad .

Según la teoría de los rasgos del psicólogo Hans Eysenck , las personas extrovertidas obtienen energía y equilibrio emocional a partir de la interacción con los demás , necesitando esa estimulación externa para sentirse plenas.

Además, tiene un impacto en la autoestima, ya que se relaciona a menudo con la necesidad de sentirse valorado, querido y aceptado dentro del propio grupo social o familiar.

“Las interacciones sociales frecuentes, incluso las más simples, pueden mejorar la salud mental y prolongar la vida (…) El hogar se convierte en un espacio de encuentro, de intercambio y de contención emocional ”, explicó la psicóloga Susan Pinker según recoge el medio TN.

Los expertos también destacan que muchos disfrutan su rol de anfitriones, el transmitir calidez y generar memorias colectivas dentro de un entorno que controlan, como su hogar, ya que esto les genera una alta satisfacción emocional en comparación con reunirse en espacios públicos más impersonales.

Fuente: La Nación