A solo días de que estallara el nuevo escándalo mediático con Wanda Nara , que incluyó desde la filtración de un video de su acalorada discusión afuera de la casa de los sueños de Mauro Icardi seguida por acusaciones cruzadas y fuertes descargos en Instagram, María Eugenia “la China” Suárez se reencontró con Nicolás Cabré , con quien comparte la crianza de Rufina, su hija mayor de 13 años. Si bien no se mostraron juntos en las fotos que publicaron, quedó en evidencia que esta semana estuvieron en el mismo lugar y a la misma hora.

Una vez más fue Rufina quien reunió a sus padres. Así como en varias ocasiones fueron a alentarla en sus partidos de hockey, el miércoles 18 de noviembre, Suárez y Cabré dijeron presente en el Sport’s Day, una jornada de deportes que organizó su escuela . El actor asistió acompañado por su esposa Rocío Pardo y subió a sus historias de Instagram una foto de los tres a pura sonrisa. La niña estaba en el campo de juego y la pareja del lado de la tribuna. “Hoy toca sport”, escribió, feliz con la posibilidad de compartir en familia un día tan especial.

Por su parte, Suárez subió una foto de su hija vestida uniformada con su remera amarilla y comentó: “Sport’s Day”. Acto seguido, publicó una postal de ambas abrazadas al aire libre. Si bien, a diferencia de ocasiones anteriores, Cabré y Suárez no se mostraron juntos en las redes sociales , dadas las circunstancias y la relación que supieron construir a lo largo de los años, es muy posible que se hayan juntado a conversar durante la jornada.

El interrogante es si Mauro Icardi estuvo presente o no. Aunque no apareció en las fotos, como en el pasado supo acompañar a su pareja a las actividades de sus hijos, existe la posibilidad de que también pueda haber asistido a este evento deportivo.

Fuente: La Nación