Los albañiles coinciden: aplicar caucho líquido con un rodillo es la mejor opción para impermeabilizar una terraza con baldosas

Solucionar las filtraciones en una terraza no siempre implica levantar todas las baldosas y empezar una obra desde cero. En muchos casos, existe una alternativa más sencilla: aplicar una membrana líquida de caucho con rodillo sobre el revestimiento existente, siempre que el piso esté en condiciones.

Este sistema utiliza impermeabilizantes elásticos que, una vez secos, forman una película continua y flexible capaz de proteger la superficie del paso del agua. Algunos productos están formulados para aplicarse sobre hormigón, carpetas cementicias, rasillas y ciertos revestimientos cerámicos.

Antes de comenzar, hay que inspeccionar el estado general del suelo. El caucho líquido necesita una superficie estable para adherirse correctamente y formar una película impermeable.

Conviene prestar atención a estos aspectos:

En algunos casos, también se necesita una imprimación o puente de adherencia para preparar el piso. Esto depende del material existente y de las instrucciones técnicas del impermeabilizante.

Un detalle importante es que no alcanza con que el piso quede cubierto de color. La impermeabilización depende del espesor final de la membrana y de que se hayan respetado las cantidades y los tiempos de aplicación.

La cantidad de capas depende de la formulación del producto y de las características de la terraza. En muchos sistemas se necesitan dos o más manos , aunque algunos también requieren una imprimación previa.

Es clave respetar el rendimiento indicado en el envase , es decir, la cantidad de material necesaria por metro cuadrado. Aplicar menos producto del recomendado puede generar una película demasiado fina y reducir la protección frente al agua.

También hay que dejar secar cada capa durante el tiempo establecido antes de colocar la siguiente. No conviene acelerar el procedimiento ni aplicar una mano nueva cuando la anterior todavía no está lista.

Después de terminar el trabajo, hay que esperar el tiempo de secado y curado indicado por el fabricante. Una superficie seca al tacto no necesariamente está preparada para recibir tránsito, muebles o macetas.

Fuente: TN