Fue a Don Julio, pidió ojo de bife, asado de tira, papas fritas, panqueques y vino: mostró el ticket final

Don Julio es una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires . Ubicada en el barrio porteño de Palermo , a diario es visitada por cientos de comensales locales y turistas.

El restaurante cuenta con miles de reseñas en Google Maps por parte de sus clientes. Entre ellos, un hombre compartió su experiencia en el lugar, lo que comió y cuánto gastó.

En primer lugar, se observa que se trataba de dos comensales, ya que pagaron $14.000 el valor de los cubiertos .

Cada ítem de su pedido estaba detallado en el ticket publicado. Como platos principales, eligieron un ojo de bife a un costo de $101.000 y medio asado de tira por $72.000. Mientras que las guarniciones eran una mezcla de puerro y cebollín, papas fritas con un valor de $19.000 y espárragos trigueros a $27.000.

En cuanto a la bebida, optaron por un agua con gas y un vino Pazzo Pinot Nero de $40.000. Mientras que de postre seleccionaron un panqueque con dulce de leche, que tenía un costo de $21.000.

Al final del comprobante, se puede ver que gastaron un total de $331.000 , sin propina incluida.

La gastronomía argentina volvió a dar la nota en la región: Don Julio , el emblemático restaurante de Palermo, se quedó con el tercer puesto en la edición 2025 de Latin America’s 50 Best Restaurants , el ranking que premia a los mejores del continente.

Con más de 25 años de historia , Don Julio es sinónimo de carne argentina, vinos locales y producción sustentable . El restaurante de Pablo Rivero , que en 2024 había sido elegido el número 1 del continente , volvió a subirse al podio y se consolidó como uno de los grandes referentes de la región y mejor de la Argentina.

Gran parte de lo que se sirve en Don Julio proviene de su propia finca: desde los cortes Aberdeen Angus y Hereford madurados en casa, hasta los vegetales de estación que trabaja el chef ejecutivo Guido Tassi . En sus dos plantas, marcadas por las brasas y una bodega con más de 60.000 botellas, la experiencia combina tradición, producto y una fuerte apuesta por la agricultura regenerativa .

Fuente: TN