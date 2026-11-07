La excéntrica y divertida despedida de soltera de Débora Nishimoto antes de dar el sí con Esteban Lamothe

Se conocieron en las grabaciones de Envidiosa (Netflix) y ahora, tras dos años de relación, se preparan para dar el sí. Esteban Lamothe y Débora Nishimoto terminarán el 2026 como marido y mujer . “Estoy contento, muy feliz. Yo estoy chocho y ella también. Al amor hay que festejarlo absolutamente. Es lo más lindo que hay”, dijo el actor en diálogo con LAM (América TV) sobre sus nupcias que, según trascendió, serán en diciembre. Y los preparativos están en marcha porque esta semana la actriz tuvo su despedida de soltera , que incluyó desde un paseo en colectivo por la ciudad hasta una gigantografía del novio, sushi y muchos brillos.

A través de sus historias de Instagram, Nishimoto compartió las mejores postales de la despedida de soltera que le organizó su grupo de amigas. Su look fue, por supuesto, blanco . Lució un body de encaje, una pollera de tul, un velo largo, guantes y unas mangas con plumas . El toque final fue un imponente abanico con piedras de colores y no faltaron los brillos pegados en el pecho y la cara.

La salida incluyó un paseo por la ciudad a bordo de un colectivo, que tuvo música y cotillón luminoso. Hicieron algunas paradas y la comitiva de 10 organizadoras no dudó en hacer una divertida foto con la novia para atesorar la que sin dudas fue una noche inolvidable.

Además del paseo, se reunieron en un salón para cenar. El lugar estuvo decorado con guirnaldas y un cartel de globos metalizados que decía “Bride To Be”. El toque final fue una gigantografía de Esteban Lamothe con pantalones de jean y el torso descubiert con el que la novia posó abrazada. Para cenar desplegaron en la mesa una selección de piezas de sushi, con vinos, gaseosas y espumantes.

“Realmente tengo a las mejores amigas, guardaespaldas, animadoras de toda fiesta, agitadoras de pista y compañeras de aventuras. Las amo con el alma. Son espectaculares, únicas. Gracias por tanto ”, expresó Nishimoto a modo de agradecimiento. Ahora, con la despedida de soltera tachada de la lista de pendientes, solo quedan finalizar los últimos preparativos para la boda, que será en diciembre y contará con una lista de 100 invitados.

El actor le propuso matrimonio a su novia el 31 de diciembre del 2025, durante sus vacaciones en Chiloé, en la Patagonia chilena. “Lo hice después de la siesta. Yo tenía los anillos que me había hecho un amigo desde el 23, que los escondí para que ella no los vea. Quería esperar hasta el 31. Estaba muy nervioso ”, reveló el actor en diálogo con LAM . “No noté sus nervios, pero creo que estaba nervioso porque quería decírmelo a las 00.00 y me lo dijo después de la siesta ”, indicó ella.

“Me acosté y no pude dormir la siesta, así que me levanté y se lo dije”, respondió Lamothe entre risas. Le señaló a su novia que había “algo” en la mochila y, cuando la abrió, encontró los anillos. Sobre la ceremonia, como él es católico y ella no, decidieron hacer solo el civil, pero llamar a un cura para que los bendiga y, para la luna de miel, tienen planeado hacer un viaje corto “algo chico”, pero confirmaron que ya tienen agendado Japón como destino.

Fuente: La Nación