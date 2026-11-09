Le ofrecieron 30 mil dólares para alquilar su balcón durante la visita del papa León XIV y dijo que no

NACIONALES





Una vecina de la Ciudad de Buenos Aires recibió una oferta de 30.000 dólares para alquilar el balcón de su departamento durante la visita del papa León XIV, pero decidió rechazarla. La propuesta estaba relacionada con el interés de una familia extranjera en conseguir una ubicación privilegiada para presenciar el paso del pontífice.

La protagonista es Pilar, conocida en redes sociales como Mamarula, quien vive en un edificio sobre la tradicional avenida del Libertador. Su departamento cuenta con un balcón de aproximadamente 12 metros de largo y una vista directa hacia el recorrido previsto para la comitiva papal.

Según contó en declaraciones televisivas, el ofrecimiento llegó de manera inesperada a través de un mensaje reenviado por WhatsApp. Allí se indicaba que una familia extranjera, que tenía previsto arribar al país en un avión privado, buscaba un departamento con vista al trayecto del Papa y estaba dispuesta a pagar 30.000 dólares por utilizarlo durante esa jornada.

Por qué decidió rechazar los 30.000 dólares

A pesar de la importante suma ofrecida, Pilar decidió no avanzar con la propuesta. Su principal preocupación fue el origen de la operación, ya que no había sido gestionada a través de una inmobiliaria formal ni de una plataforma certificada de alquileres temporarios.

Ante las dudas sobre la legitimidad del ofrecimiento, prefirió no arriesgarse y mantener la tranquilidad.

Además, aprovechó la situación para advertir sobre posibles estafas o engaños vinculados con la demanda de ubicaciones privilegiadas durante la visita del pontífice.

La historia llamó la atención por el monto ofrecido y por la decisión de la propietaria de rechazar una suma de dinero que, en principio, podía resultar difícil de ignorar.