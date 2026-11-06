Las revelaciones de León XIV a 10.000 metros de altura: Francisco, su salud y el voto que hizo historia

A BORDO DEL VUELO PAPAL.- ¿El viaje a la Argentina es un homenaje a Francisco ? “Sí, en el sentido de que visito su país, donde él no pudo (ir) y voy con mucha alegría” .

Una hora y cuarenta minutos después del despegue desde el aeropuerto de Fiumicino con rumbo a Montevideo , cuando el avión A330 de ITA ya estaba a 10.000 metros de altura, como siempre el papa León apareció en la parte trasera del avión. Luego de un mensaje de bienvenida general, en inglés, saludó, uno por uno, a los más de 80 periodistas que lo acompañan en su primer viaje a América Latina y dejó algunas definiciones .

En los intercambios, aunque reconoció que viajar a la tierra que su predecesor argentino nunca pisó era un gesto hacia él, también advirtió que el principal motivo del viaje apostólico a Uruguay, la Argentina y Perú es otro: “llevar la palabra de la Iglesia y el mensaje de Dios de paz y buena voluntad para todos los pueblos, caminar y expresarles toda mi cercanía como Obispo de Roma”. “Estoy seguro de que habrá muchas referencias importantes (a Francisco), pero no es el tema principal” , precisó también.

También confesó estar muy emocionado por poder regresar a Perú, “que para mí es como un segundo hogar” .

Robert Prevost vivió en Perú la mitad de su vida sacerdotal, como misionero agustino primero y como obispo después.

Durante el saludo -intercambio con los periodistas, que duró 45 minutos y se dio después de que sirvieran el desayuno-, el Papa también se refirió a dos cuestiones que en las últimas semanas tuvieron repercusión mundial: la operación de cáncer de pulmón del 13 de octubre pasado y su voto por correo en las elecciones de medio término de Estados Unidos , su país de nacimiento.

“Estoy muy contento de estar aquí. Sé que mucha gente tuvo dudas de que este viaje se hiciera. Pero confieso que desde el primer día yo no tuve dudas y estuve convencido de que este viaje tenía que seguir adelante ”, dijo al principio, en inglés, mostrando su férrea determinación.

“Y estoy muy contento de darle las gracias a Dios y gracias a la maravillosa asistencia médica con la que cuento, ya que me encuentro en bastante buen estado”, añadió.

Ante una pregunta sobre qué leyó durante su internación de menos de cinco días en el hospital Gemelli contó que su “breviario, un libro de oraciones y periódicos” .

Cuando el corresponsal de CBS News , destacando su rápida y sorprendente recuperación tras la cirugía, le preguntó cuál era su secreto, con buen humor León, de 71 años, respondió: “la fe en Dios, buenos médicos y una vida sana” .

Preguntado si cuando estuvo a fin de septiembre en el santuario de Lourdes, en Francia, estaba pensando en su propia salud, dijo que entonces estaba más preocupado por los enfermos que había allí.

Consultado sobre el significado de su histórico voto por correo en Chicago, que muchos interpretaron como un respaldo a los demócratas debido a sus enfrentamientos con Donald Trump, respondió con cautela y pocas palabras, consciente de la sensibilidad del tema. “Ya hice una declaración al respecto, estoy orgulloso de ser estadounidense y de haber ejercido el derecho ”, dijo. Aludió, así, al comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano que confirmó esta novedad, un hito en la historia de los pontificados.

Ante otra pregunta y confirmando esa importancia de participar activamente en actos cívicos como los comicios, dijo que también habría votado en las recientes elecciones peruanas -también tiene pasaporte del país andino, donde fue obispo, desde 2015-, porque “es algo bueno”, pero que no pudo hacerlo por razones “técnicas”. Como se informó, el motivo es que sigue teniendo la residencia en Chiclayo y aun no se registró en el consulado peruano de Roma.

Durante la recorrida por los pasillos del avión, León como siempre recibió obsequios de todo tipo: libros, cartas, una papalina, los alfajores argentinos que le gustaban a su predecesor de parte de la decana de los vaticanistas, la mexicana Valentina Alazraki. Además, objetos religiosos, que bendijo.

En vista de su ansiada visita a la Argentina, quien escribe le obsequió un marco con la reproducción de la tapa de LA NACION del 9 de mayo de 2025 , el día siguiente de su elección al trono de Pedro, con una foto de él en el balcón central de la Basílica de San Pedro y el titular: El primer Papa de EE.UU. con corazón latinoamericano . Consciente de que ese marco iba a terminar en los archivos del Vaticano, también le explicó que decidió imprimir esa misma tapa en una remera blanca , para que la usara cuando juega al tenis. El Papa se río y agradeció. Cuando otra periodista le preguntó si había retomado su tenis, siempre muy determinado, contestó: “todavía no, pero lo haré”.

León XVI aprovechó de su saludo general también para presentar en sociedad a la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación, la laica mexicana Montse Alvarado , que cuando llegó estuvo a su lado. De la nueva prefecta, que hasta hace poco fue directiva del canal de noticias católico conservador EWTN, que sucedió a laico Paolo Ruffini, destacó su “valiosa experiencia, creatividad y vivacidad”, algo que “ayudará al Vaticano y a mí en un ámbito tan importante como es la comunicación”.

Fuente: La Nación