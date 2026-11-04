Las paredes con ladrillo a la vista en el frente de casa pasaron de moda: la nueva tendencia para el 2027 que es más segura

Durante años, las paredes de ladrillo a la vista fueron una de las opciones más elegidas para cerrar el frente de una casa. Su estética tradicional y su apariencia robusta las convirtieron en un recurso habitual, en especial en viviendas que buscaban privacidad y protección.

Sin embargo, de cara a 2027 , una alternativa gana protagonismo en el diseño residencial: los cerramientos transparentes de vidrio de seguridad, policarbonato o acrílico . La propuesta busca combinar una imagen más moderna con una mayor entrada de luz y una sensación de amplitud que las paredes macizas no siempre ofrecen.

La tendencia apunta a reemplazar las paredes altas y cerradas por soluciones que permitan mantener la visual hacia el exterior sin resignar seguridad . De esta manera, el frente de la vivienda deja de ser una barrera visual y se convierte en una parte integrada al diseño de la propiedad.

La elección depende del presupuesto , el diseño del frente y las necesidades de seguridad de cada vivienda . Para un cerramiento exterior, es importante que el material y su sistema de instalación estén preparados para soportar las condiciones climáticas y los posibles impactos.

Una de las alternativas para acompañar estos frentes transparentes es la instalación de un cerco eléctrico en el perímetro de la propiedad .

Este sistema funciona como una barrera de seguridad adicional y puede instalarse sobre paredes , rejas o estructuras diseñadas para ese fin . La combinación permite mantener un frente visualmente despejado y, al mismo tiempo, incorporar un elemento disuasorio frente a posibles intrusiones.

La idea es evitar que la protección de la casa dependa exclusivamente de una pared alta y opaca . En su lugar, se pueden utilizar materiales transparentes y complementar el conjunto con sistemas de alarma, cámaras de vigilancia y sensores de movimiento.

La instalación de cercos eléctricos debe realizarse con equipos homologados y por personal especializado, al respetar las normas locales de seguridad y las condiciones de señalización correspondientes.

Fuente: TN