La reacción de Javier Milei ante un grupo de manifestantes que lo esperaba fuera de un templo

Al salir de la Iglesia Visión de Futuro, en Boedo, después de participar de un evento organizado por la Coalición Latina por Israel, Javier Milei se encontró con vecinos que se manifestaron en contra de su presencia. ¿Cuál fue la reacción del Presidente? Tiró un beso al aire , antes de retirarse del lugar.

La escena se produjo este lunes por la noche en aquel barrio porteño, donde un grupo de personas se acercó con cacerolas para mostrar su descontento. Lejos de contrariarse, el mandatario, que venía de ser distinguido con el Premio Gratitud por parte de aquella institución, respondió con aquel gesto a los cuestionamientos e insultos que estaba recibiendo.

Milei venía de dar un discurso en la Noche de la Celebración por Israel, donde agradeció la convocatoria, a la que definió como "un evento para combatir el antisemitismo", y celebró la visita del papa León XIV, a la que definió como "un acontecimiento que servirá para reafirmar el compromiso con los valores judeocristianos".

"Un evento semejante, que reúne a todos los que compartimos una ascendencia religiosa común, habla de la importancia de la fe en nuestro presente, presente que, dicho sea de paso, la necesita más que nunca", expresó. Y añadió: "Habla de la importancia de la fe en nuestro presente".

Por otro lado, el mandatario ratificó su alianza con el gobierno israelí y afirmó que "Israel sostiene la misma luz frente a las tinieblas y Argentina ha elegido estar a su lado".

“ No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”, sostuvo el mandatario.

En ese sentido, afirmó: “Desde el primer día de nuestro Gobierno nos hemos puesto del lado de Israel, dando un giro de timón a la política exterior argentina ”.

Durante su discurso, además, mencionó que "los terroristas no están solos" y que "cuentan con el auxilio de la izquierda internacional, que trabaja día a día para esmerilar la confianza en los gobiernos liberales"

Discurso del Presidente Javier Milei en la Noche de Celebración por Israel, en la Iglesia Visión de Futuro. pic.twitter.com/0DuQ8EAnij

"Hoy el terrorismo y el antisemitismo buscan romper con estos lazos, nuestra confianza y los valores que nos unen”, enfatizó.

Por último, Milei destacó los liderazgos políticos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu para defender los valores de Occidente y remarcó: “La Argentina ha decidido estar de su lado”.

Fuente: Clarín