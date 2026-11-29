La empresa WICCA SAS , que desde 2024 tiene como presidenta a María Florencia Sartirana , la mujer del Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se queda con un porcentaje de la venta de entradas de los partidos de la selección de fútbol cuando juega en el país.

El contrato, al cual accedió LA NACION , hasta ahora se había mantenido en reserva y vuelve a poner el foco en Javier Faroni , el empresario apuntado como el vértice desde el cual se desviaban fondos de la AFA a empresas que, se sospecha, esconden a sus verdaderos beneficiarios.

Faroni no solo administró el dinero de la AFA en el exterior, sino que también recibió el monopolio de la comercialización de las entradas para los partidos de la selección que se disputan en el país. El contrato que firmó el empresario con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en enero de 2023, revela que su empresa, Mastea 123 SA, que opera bajo el nombre de fantasía Deportick, recibe una comisión del 9% de la recaudación de cada encuentro, pero debe entregarle 2 de esos puntos porcentuales a una subcontratista: WICCA SAS. Allí aparece María Florencia Sartirana, la mujer de Toviggino.

La aparición de Sartirana en las ganancias de la selección exhibe la oscuridad y la connivencia en el manejo de los negocios del fútbol en la cúpula de la asociación.

El contrato entre la AFA y Mastea 123 SA se firmó el 24 de enero de 2023, apenas un mes después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar, cuando la Selección se transformó en un tesoro desde el punto de vista comercial. Además de Tapia y Faroni, lo firmó Víctor Blanco , por entonces secretario general de la AFA. El documento, de 18 páginas, fue secuestrado por la Justicia en los allanamientos a la entidad entre diciembre y marzo del año pasado.

A partir de ese momento, la AFA le cedió a Mastea 123 la venta de tickets a través de su plataforma para “los distintos partidos que disputen las Selecciones Nacionales de AFA, o cualquier partido organizado por ésta -ya sea en el marco de un torneo o partidos amistosos- y/o por la Liga Profesional de Futbol Argentino, a requerimiento de AFA procediendo a la comercialización de los mismos y rindiendo cuentas oportunas a AFA”. En los hechos, Deportick c oncentró la comercialización de las entradas para los partidos de la Selección y también intervino en algunos encuentros específicos del fútbol local.

Por esta tarea, el contrato estipuló una comisión conjunta del 9% de la recaudación total de cada encuentro, más IVA . Pero ese porcentaje no quedaba íntegramente en manos de Faroni. En el medio apareció la subcontratada WICCA SAS , supuestamente encargada de “tareas de logística y asesoramiento integral”. “El 9% en concepto de retribución para la EMPRESA, referido en cláusula Octava inciso b), se distribuirá en un 7% (siete por ciento) para la EMPRESA y 2% para la subcontratista WICCA SAS”, dice la cláusula decimoprimera.

En otras palabras, Mastea 123 retuvo el derecho a percibir el 7% de la recaudación y WICCA, el 2% restante. La sociedad que preside la pareja de Toviggino quedó así incorporada al negocio de la comercialización de las entradas de la Selección, con derecho a percibir una comisión de los ingresos generados por cada partido comprendido en el acuerdo.

Esa firma está ligada directamente a Toviggino. Según registros comerciales, fue creada en 2019 con un objeto muy amplio. En ese momento, la mujer del tesorero figuraba como administradora suplente. Al año siguiente, la reemplazó Juan Pablo Beacon , ex mano derecha de Toviggino, con quien volvió a mostrarse en una foto hace pocos días en la AFA. También en 2020 apareció Olga Marina Delgado , una mujer de 67 años que aparece en otras empresas ligadas al tesorero de la AFA.

La sociedad no mostró movimientos relevantes hasta 2024, cuando Sartirana asumió el cargo de presidenta en lugar de Delgado. El último edicto publicado en el Boletín Oficial se remonta a 2025, cuando la sociedad notificó una mudanza de la sede social a Montevideo 1686 , justo al lado de un departamento de Toviggino donde recibía bolsos y cajas con dinero, según chats que publicó LA NACION en marzo de este año .

El fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón , que investigó todo el entramado societario alrededor de Toviggino, destacó en un dictamen que WICCA registró la marca “La Fleur de Sartí”, un centro de belleza de Sartirana con locales en Nordelta y Recoleta. La firma también apareció mencionada en la causa por la mansión de Pilar porque se utilizaba para pagar las expensas de dos casas ubicadas en un barrio privado de Pilar , donde Toviggino y Sartirana vivieron durante un tiempo.

LA NACION contactó a la AFA y al entorno de Toviggino para que respondan preguntas sobre este contrato, pero se negaron.

Desde que se firmó el contrato entre la empresa de Faroni y la AFA, la Selección argentina masculina jugó 18 partidos como local, entre amistosos y partidos de Eliminatorias. En ese listado se destaca la despedida de Lionel Messi de la Selección, donde se calcula que la recaudación total superó los US$13 millones .

La ticketeadora de Faroni debutó con la AFA en marzo de 2023, en un amistoso entre Argentina y Panamá , en el estadio Monumental. Había una enorme expectativa porque era el primer partido post Mundial y las entradas se agotaron en minutos. Se estima que se recaudaron cerca de US$4.500.000 , tomando el valor del dólar oficial de ese día. “El contrato estipula un 3% de cargo por la venta con tarjetas de crédito y, descontado ese cargo, se calcula el 9% de comisión”, explicó un experto del mercado.

Sobre esa recaudación estimada, la comisión conjunta del 9% habría representado unos US$405.000 . De ese total, aproximadamente US$315.000 habrían correspondido a Mastea 123 y US$90.000 a WICCA, antes de considerar el tratamiento del IVA y los eventuales costos de la operación. El cálculo es una estimación en función de las entradas vendidas y sus precios, porque la AFA no informa oficialmente la recaudación de cada partido.

En 2023, la Selección disputó otros cuatro partidos como local : un amistoso con Curazao y tres partidos por Eliminatorias con Ecuador, Paraguay y Uruguay. El que más recaudó fue el de Paraguay, jugado en el Monumental. Las crónicas de ese partido hablan de cerca de US$11.000.000 , siempre tomando en cuenta en valor del dólar oficial.

En 2024 y 2025, la Selección de Lionel Scaloni jugó tres partidos por año como local. El más taquillero, por lejos, fue el clásico con Brasil, en marzo de 2025, con una recaudación estimada en más de US$15.000.000 . La ecuación siempre es la misma: descontando el costo de la venta por tarjetas de crédito, la empresa Deportick se queda con el 9% y luego le cede el 2% a WICCA, por supuestas “tareas de logística y asesoramiento integral”.

En los hechos, sin embargo, WICCA SAS, gestiona dos centros de estética, uno en Recoleta y otro en Nordelta, con “La Fleur de Sarti” como nombre de fantasía. “ Somos un centro de belleza integral que se adapta a tus necesidades junto con un equipo de profesionales y tecnología de primer nivel”, precisan en su página de Internet.

El contrato entre Faroni y la AFA determina que luego de cada partido Deportick debe entregar una liquidación con la cantidad de entradas vendidas, especificar cuántas se vendieron por tarjeta de crédito o débito, y el monto total recaudado. Esas liquidaciones permitirían conocer con precisión cuánto dinero correspondió a cada empresa, pero esa información está en poder de las partes y no fue difundida públicamente. “El porcentaje que cobra Faroni está dentro de los márgenes habituales del mercado, lo llamativo es la aparición de la subcontratista”, reaccionó otra fuente del mercado del fútbol que analizó el contrato a pedido de LA NACION . Y agregó: “Tiene cláusulas viejas que ya no se usan como los costos del envío a domicilio”.

Entre sus obligaciones, la AFA se compromete a entregar toda la información necesaria para la impresión de los tickets y cederle a la empresa unas 15 entradas de cortesía por cada partido.

Faroni recibió el monopolio de la comercialización de las entradas de la Selección en 2023. Hasta ese momento el negocio había estado en manos de Ticketeck , durante varios años, y luego tuvo un breve intervalo con TuEntrada y Livepass.

Tras el campeonato del Mundo de Qatar, la AFA decidió poner el negocio millonario en manos de Deportick, una empresa con antecedentes limitados en el mercado de venta de entradas que solo trabajaba con dos clubes del fútbol argentino (Tigre y Temperley) y que había sido contratada por la Conmebol para la Finalissima de Futsal, en 2022. El contrato con la AFA atrajo a otros equipos importantes como Rosario Central. Apenas asumió como presidente Gonzalo Belloso, los dirigentes del canalla a salieron a buscar una ticketeadora y terminaron acordando con Deportick. El puente entre ambos, según pudo saber LA NACION , fue Leandro Petersen , exjefe de Marketing de la AFA y con pasado en Central. Ese acuerdo sigue vigente.

La AFA también le cedió a Faroni la venta de entradas del Mundial Sub 20 que se disputó en Argentina en 2023 y que terminó ganando la Selección de Uruguay. Ese contrato, firmado en mayo de ese año, también se secuestró en las oficinas de la AFA. A diferencia del anterior, establecía una comisión neta para la empresa del 10% y hablaba de posibles subcontratistas, pero no mencionaba específicamente a la empresa de Sartirana.

La diferencia entre ambos contratos es relevante: mientras que en el acuerdo por los partidos de la Selección se identificó expresamente a WICCA como destinataria de dos puntos porcentuales de la comisión, en el del Mundial Sub 20 se habilitó la posibilidad de recurrir a terceros, sin mencionar a esa sociedad.

Este año, la Selección jugó siete amistosos como local. Mauritania y Zambia, antes del Mundial, y luego se sucedieron Bolivia, Burkina Faso, Benín, la derrota con Uruguay y la goleada 7 a 0 con Costa Rica en el estadio Mario Kempes. Por lejos, el partido más atractivo fue la despedida de Messi en el Monumental, en octubre pasado. Se estima que esa noche se recaudaron al menos US$13 millones. De acuerdo con el contrato, Mastea 123 habría recibido alrededor de US$910.000 por ese encuentro, mientras que WICCA habría tenido derecho a percibir unos US$260.000 . Los jugadores de Benín, en cambio, se tuvieron que conformar con una foto junto a Messi.

El contrato entre la AFA y Deportick vence el 31 de diciembre de este año. Antes de esa fecha, Tapia deberá tomar una decisión. En el caso de TourProdEnter, optó por una renovación hasta 2030. Ahora deberá resolver si mantiene también el negocio de las entradas de la Selección en manos de Faroni y de WICCA, la sociedad vinculada con la pareja de su tesorero.

Fuente: La Nación