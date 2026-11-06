La hermana de Pity Álvarez declara en el juicio: expondrá la preocupación de la familia del músico por su deterioro

Silvina Débora Álvarez, una de las personas que mejor conoce la intimidad de Cristian Pity Álvarez , será la última testigo en declarar este viernes en el juicio por el crimen de Cristian Díaz. Como hermana del músico, sigue de cerca los movimientos del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados y se convirtió en una de las voces familiares que cuenta públicamente cómo es su vida.

Lejos de limitarse a hablar de su situación judicial, Silvina relató en varias oportunidades las dificultades que tiene Pity para relacionarse con el entorno y los episodios que preocupan a toda la familia.

También contó que, aunque hay momentos en los que logra conectarse y mantener una conversación, después vuelve a aislarse. En algunas oportunidades, incluso, Pity le pidió disculpas por “algunas cag****” que se mandó años anteriores.

Uno de los aspectos que más la preocupa es el nivel de paranoia de su hermano, que tiene 54 años. Silvina aseguró que el artista vive con miedo permanente y que esa sensación se manifiesta incluso cuando está acompañado por sus seres queridos.

En ese sentido, señaló: “Yo no tengo un hermano violento, pero el nivel de paranoia que maneja mi hermano es enorme”. “ Está en mi casa y cierra las ventanas, mira por abajo de la puerta de que no haya nadie. Él vive asustado permanentemente ”, relató a fines de septiembre una entrevista con el programa A la Barbarossa (Telefe) .

Y agregó: “Entiendo todas las posiciones, pero está muy a la vista que Cristian tiene un problema severo. Quizás no tratado. No comprende la realidad como la vemos nosotros ”.

La hermana de Pity, que es dos años menor que él, también relacionó ese miedo permanente con algunas de las conductas que tuvo el músico a lo largo de los años. Según explicó, su hermano sentía la necesidad de protegerse y eso podría estar detrás de su decisión de portar armas. Sin embargo, insistió en que nunca lo consideró una persona violenta: “Cristian nunca fue agresivo, en su vida lo vi agarrarse a piñas. No tengo la imagen de un hermano violento”.

Silvina también marcó el impacto que tuvo la detención en la salud del músico. Según planteó, el aislamiento y la falta de contacto con su familia profundizaron un cuadro que ya era preocupante.

“El deterioro que sufrió cuando estuvo detenido fue tremendo. Lo agarró la pandemia detenido. Estuvo mucho tiempo aislado, sin siquiera ver a su madre, que ella nunca le fallaba. Estuvo en el peor de los escenarios. Preso, aislado de nosotros y sin saber qué pasaba”, recordó.

En medio del juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano, cuestionó que la presencia física de su hermano en las audiencias no necesariamente implica que esté en condiciones de comprender lo que sucede.

“ En el juicio falta una parte, la parte de él. Su presencia, su estar. Asumiendo su responsabilidad o no. Puede estar de forma presencial en el juicio, pero realmente no está”, explicó en referencia a las primeras audiencias en las que el artista no estuvo presente.

Uno de los episodios que más preocupó a la familia ocurrió este año, durante la madrugada del 22 de septiembre, cuando Pity agarró un auto y se fue sin que nadie pudiera evitarlo. Silvina recordó que había un acuerdo previo para que el Volkswagen Bora gris no se moviera.

“La madrugada que agarró el auto hubo un descuido. Fue un impulso de él, habíamos hecho un pacto de que ese auto no se movía. Si alguien lo agarraba tenía que estar en condiciones ”, explicó.

Para Silvina, ese tipo de situaciones están relacionadas con el estado de salud mental que atraviesa el músico. No obstante, detrás de esa descripción también aparece una preocupación constante por los temores que atraviesa el exlíder d e Viejas Locas . “Cristian vive asustado permanentemente” , resumió.

Silvina tiene un papel importante en el vínculo de su hermano con su hija, de 14 años. Según explicó, es quien se encarga de intermediar para que se realicen los depósitos mensuales correspondientes a la cuota alimentaria, ya que no existe demasiado contacto entre los integrantes de la familia.

“Soy un poco la intermediaria de hacer los depósitos mensuales con la hija de Pity. Nosotros no tenemos mucho contacto como familia, pero me encargo de cumplir con la cuota alimentaria ”, detalló.

La mujer también reveló que hubo un acercamiento entre padre e hija a través de una sesión de terapia conjunta. La experiencia, de acuerdo a su relato, fue positiva para ambos y dejó al músico especialmente contento.

“Hace poco hicieron terapia y Cristian salió contento, lo noté muy feliz. Según Cris, estuvo bueno. Salió contento y les hizo bien a los dos. Ella estaba feliz de hacer eso con él ”, remarcó.

La hermana del músico dejó en claro que, a pesar de las dificultades y la distancia, su sobrina ocupa un lugar importante en la vida de Pity. “Cristian la tiene en su corazón a su manera. A pesar de todo, la tiene muy marcada” , expresó.

Este viernes desde las 11.30, Silvina será la última testigo en declarar en el juicio por el crimen de Cristian Díaz. Pity no estará presente en la sala y seguirá la audiencia por Zoom.

El debate oral, que comenzó el 10 de agosto, ya transita su etapa final. Después de la declaración de la hermana del músico, comenzarán los alegatos de la querella. Luego será el turno de la fiscalía, el miércoles 11 de noviembre, y finalmente de la defensa, el viernes 13.

Fuente: TN