Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en 9 provincias para hoy, viernes 6 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 6 de noviembre por la tarde en algunas zonas de La Pampa , San Luis y la provincia de Buenos Aires . Además, ocho provincias se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes a lo largo de todo el día.

El área será afectada durante la tarde por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm , que pueden ser superados en forma puntual.

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 110 km/h .

El resto del área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h , pudiendo ser superadas de forma puntual.

Fuente: TN